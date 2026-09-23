Detrás del imponente cargamento de 2,5 toneladas de cocaína incautado por las autoridades españolas en el velero Seute Deern, el nombre del uruguayo Sebastián Morgare García (43) cobró un protagonismo central. Conocido en la escena nocturna como "Kembou", Morgare construyó durante más de una década un perfil público que combinaba la música electrónica, la náutica y la oferta de servicios VIP entre los balnearios de Maldonado e Ibiza.
De Punta del Este con amor...
¿Quién es el famoso DJ uruguayo que cayó en España con 2 toneladas y media de cocaína en un velero?
De ser figura en fiestas exclusivas de Maldonado a tripulante de un velero narco: quién es el uruguayo de 43 años detenido en la Operación Doncella en España.