¿Quién es el famoso DJ uruguayo que cayó en España con 2 toneladas y media de cocaína en un velero?

En paralelo a sus presentaciones en la costa uruguaya, el DJ desarrollaba temporadas regulares en Europa. Su huella en el circuito del entretenimiento incluye su paso por la academia de formación musical AURA, donde figuraba como un artista de recorrido internacional, y presentaciones recientes en eventos como las Ibiza Vinyl Sessions en España.

El nexo náutico y el perfil de "marinero de confianza"

Junto con la música, las redes sociales de Morgare exhibían un marcado afán marítimo. El uruguayo promocionaba el alquiler de embarcaciones recreativas y servicios turísticos de alta gama, vinculándose profesionalmente con empresas del sector náutico en Ibiza.

Según las hipótesis de los investigadores españoles, este doble perfil —experiencia náutica y hábito de navegación entre ambos continentes— habría facilitado su captación por parte de organizaciones criminales europeas. La sospecha de la inteligencia aduanera es que la red lo reclutó como un tripulante de confianza para el traslado transatlántico de estupefacientes en naves de recreo.

Situación judicial

Actualmente, Morgare permanece recluido a disposición de la Audiencia Nacional de España, imputado por presunta integración en organización criminal, contrabando y delitos contra la salud pública. La investigación judicial intentará determinar el grado exacto de su participación operativa dentro de la estructura que trasladaba la droga hacia Europa.