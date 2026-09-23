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Sociedad velero |

De Punta del Este con amor...

¿Quién es el famoso DJ uruguayo que cayó en España con 2 toneladas y media de cocaína en un velero?

De ser figura en fiestas exclusivas de Maldonado a tripulante de un velero narco: quién es el uruguayo de 43 años detenido en la Operación Doncella en España.

El DJ que cayó con 2500kg de cocaína

El DJ que cayó con 2500kg de cocaína
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Por Redacción de Caras y Caretas

Detrás del imponente cargamento de 2,5 toneladas de cocaína incautado por las autoridades españolas en el velero Seute Deern, el nombre del uruguayo Sebastián Morgare García (43) cobró un protagonismo central. Conocido en la escena nocturna como "Kembou", Morgare construyó durante más de una década un perfil público que combinaba la música electrónica, la náutica y la oferta de servicios VIP entre los balnearios de Maldonado e Ibiza.

Su detención en el Atlántico —a unas 400 millas de las costas de Galicia— puso fin a una trayectoria itinerante que combinaba eventos exclusivos en paradores de José Ignacio y Manantiales con largas estancias en el continente europeo.

Música electrónica, noche e itinerario internacional

Bajo el seudónimo artístico "Kembou", Morgare emergió en la escena local hacia 2015, participando en ciclos de música electrónica en Manantiales, Punta del Este y festivales de fin de año en José Ignacio.

En paralelo a sus presentaciones en la costa uruguaya, el DJ desarrollaba temporadas regulares en Europa. Su huella en el circuito del entretenimiento incluye su paso por la academia de formación musical AURA, donde figuraba como un artista de recorrido internacional, y presentaciones recientes en eventos como las Ibiza Vinyl Sessions en España.

El nexo náutico y el perfil de "marinero de confianza"

Junto con la música, las redes sociales de Morgare exhibían un marcado afán marítimo. El uruguayo promocionaba el alquiler de embarcaciones recreativas y servicios turísticos de alta gama, vinculándose profesionalmente con empresas del sector náutico en Ibiza.

Según las hipótesis de los investigadores españoles, este doble perfil —experiencia náutica y hábito de navegación entre ambos continentes— habría facilitado su captación por parte de organizaciones criminales europeas. La sospecha de la inteligencia aduanera es que la red lo reclutó como un tripulante de confianza para el traslado transatlántico de estupefacientes en naves de recreo.

Situación judicial

Actualmente, Morgare permanece recluido a disposición de la Audiencia Nacional de España, imputado por presunta integración en organización criminal, contrabando y delitos contra la salud pública. La investigación judicial intentará determinar el grado exacto de su participación operativa dentro de la estructura que trasladaba la droga hacia Europa.

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