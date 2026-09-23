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Sociedad lavado | condenadas | maniobra

Lavado y estafa en La Teja

Trece personas condenadas por maniobra de lavado de activos en sucursal de red de cobranza

La Justicia detectó en la sucursal que en los paquetes que debían contener billetes de 1.000 pesos habían billetes de 20 pesos, mientras el dinero era depositado en cuentas de terceros adulterando comprobantes.

Lavado mediante redes de cobranza en la lupa de la Justicia.

Lavado mediante redes de cobranza en la lupa de la Justicia.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado (DGLCCO) e Interpol de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) llevó adelante una investigación en una sucursal de una red de cobranzas ubicada en La Teja por lavado de activos, culminando con la condena de 13 personas.

En el marco de la investigación, se detectó en una sucursal de una red de cobranzas de La Teja un incremento exponencial de depósitos bancarios, los cuales no guardaban relación con la normal operativa.

La maniobra fue advertida por una entidad bancaria y luego denunciada por la empresa de cobranzas.

El modus operandi

Durante las actuaciones se constató un faltante de dinero en efectivo en la sucursal, luego de detectarse que paquetes de billetes que debían contener denominaciones de $1.000 estaban integrados parcialmente por billetes de $20.

De esta forma, el efectivo disponible era sensiblemente inferior al monto que debía encontrarse en la caja fuerte.

Se constató la utilización de comprobantes y capturas de pantalla adulteradas para acreditar supuestos saldos bancarios que en realidad no existían.

La investigación permitió identificar a una de las condenadas, que era responsable del local, y establecer además que empleados habrían realizado operaciones ficticias mediante los terminales POS, simulando depósitos a distintas cuentas bancarias.

Si bien las transacciones generaban la acreditación inmediata de los fondos, el dinero correspondiente no ingresaba físicamente a la caja de la sucursal.

De acuerdo con la investigación, el mecanismo permitió transferir fondos pertenecientes a la empresa hacia numerosas cuentas de terceros.

En la intervención, el dinero tampoco se encontraba en la caja fuerte ni en las cuentas vinculadas a la sucursal, determinándose un faltante de aproximadamente $13.200.000.

Las condenas

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso órdenes de detención para 13 personas, quienes fueron llevadas a la justicia.

El Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno dispuso la condena de 6 personas como coautores penalmente responsables de un delito de estafa, a la pena de 16 meses de prisión, pena que será sustituida por el régimen de libertad a prueba.

Además, se dispuso la condena de 6 personas como coautores penalmente responsables de un delito continuado de estafa, a la pena de 16 meses de prisión, pena que será sustituida por el régimen de libertad a prueba.

También fue condenada una mujer como autora penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de 24 meses de prisión, la que se cumplirá con tres meses de prisión efectiva, tres meses de arresto domiciliario nocturno y 18 meses sustituidos por régimen de libertad a prueba con medidas.

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