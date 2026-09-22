MTSS prepara una propuesta para destrabar el conflicto en la terminal de contenedores

Puntos de discrepancia

Añadió que existen dos o tres puntos de discrepancia que han impedido cerrar el convenio colectivo y que, al mismo tiempo, han contribuido al agravamiento de las medidas. Entre los asuntos pendientes se encuentran los jornales asegurados y partidas económicas.

Según explicó, durante la reunión hubo receptividad y preocupación por encontrar una salida, pero no coincidencias sobre cómo resolver las diferencias. “No son coincidentes la demanda de uno o la flexibilidad de una parte con las posibilidades de la otra”, sostuvo.

Ante esa situación, el gobierno decidió elaborar una propuesta de acercamiento. Castillo aclaró que todavía no podía hacer públicos sus contenidos porque se encontraba en consulta dentro del Poder Ejecutivo y porque, a su entender, corresponde que sean primero la empresa y el sindicato quienes evalúen la iniciativa.

Propuesta y negociación

El objetivo es que la propuesta permita mantener abierta la negociación, suspender las medidas que se vienen realizando y llegar a una nueva instancia tripartita el viernes, en la que se procuraría alcanzar un consenso.

Rechazó que la iniciativa pueda interpretarse como un ultimátum. “Las relaciones laborales nunca hay ultimátum”, afirmó, y sostuvo que incluso cuando una negociación parece llegar a un punto límite pueden surgir nuevas alternativas.

Trabajadores negocian

Por su parte, el presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo, destacó que hay voluntad de las partes para intentar resolver el conflicto. “Hoy no pudimos llegar a un acuerdo, seguramente mañana pueda venir alguna propuesta del Ministerio de Trabajo, así que estaremos expectantes”, señaló.

Destacó que la principal discusión continúa vinculada con las condiciones del convenio colectivo y su duración. El sindicato sostiene que, si se pretende alcanzar un convenio de cinco años, deben profundizarse los beneficios previstos para los trabajadores.

“Para un convenio de cinco años es necesario profundizar en los beneficios que va a tener el convenio colectivo. De lo contrario tendríamos que estar hablando de un convenio más corto en el tiempo”, afirmó.

Según el dirigente sindical, los trabajadores están dispuestos a firmar un convenio por tres años, pero esa alternativa no es aceptada por la empresa, que mantiene su intención de alcanzar un acuerdo por cinco años. Por ese motivo, Reinaldo considera que para avanzar hacia ese plazo será necesario mejorar las condiciones incluidas en el borrador.

Mientras tanto, las medidas de conflicto permanecen. El sindicato mantiene prevista para el jueves una asamblea general con los trabajadores de Montevideo y Palmira, donde se evaluará la evolución de la negociación.