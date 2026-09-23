Corte Interamericana: El gobierno realizó anuncios al rendir cuentas por los casos Gelman y Maidanik

En lo inmediato “se comprometen a implementar la asistencia psicológica a las víctimas, que llevan 5 años esperando”, señaló. “Se va a firmar un convenio entre la semana que viene, y la siguiente y esperamos que suceda lo más pronto posible”, apuntó. Pero para el inicio concreto de implementación “no hay una fecha concreta”, destacó.

“La asistencia psicológica tiene la particularidad de que algunas de las personas” han podido recibirla “pero alguna otra no la ha podido costear y una persona falleció”, detalló. “Lo que anunció el Estado es que podría hacerse cargo de los costos que se han asumido”, expresó Camaño.

La causa Maidanik y otros versus Uruguay comprende las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, conocidas como las “Muchachas de abril”, asesinadas por fuerzas militares el 21 de abril de 1974. Y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González, desde diciembre de 1974, y Óscar Tassino, desde julio de 1977.

La causa Gelman comprende los crímenes de desaparición forzada en el caso de María Claudia García, madre de Macarena Gelman, quien fue secuestrada y se le apropió su identidad. También figura como víctima el fallecido poeta Juan Gelman, padre y abuelo respectivamente.

Persecusión

El fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, destacó en diálogo con Caras y Caretas que las dos novedades relevantes de la audiencia tienen que ver “primero un convenio de atención psicológica, que tendrían que efectivizarlo prontamente” y en segundo lugar “la Fiscalía General no va a tomar ninguna medida contra la Fiscalía” de Lesa Humanidad.

El compromiso de Fiscalía General de la Nación (FGN), según relató Perciballe, sería a que no haya más traslados de fiscales adjuntos “y ningún tipo de debilitamiento a la unidad”.

Según detalló el fiscal, en cuanto al convenio por la atención psicológica, concurrieron a la audiencia representantes del área jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, y de Salud Pública. Caras y Caretas dialogó con fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República quienes confirmaron el anuncio del convenio, aunque señalaron que no contaban con los detalles del mismo.

En cuanto a la decisión institucional de la FGN de no debilitar la Fiscalía que dirige el doctor Perciballe, las fuentes de esta institución consultadas no pudieron confirmar ni rechazar la información al cierre de la edición.

Estos anuncios son un adelanto de una cobertura más amplia que Caras y Caretas prepara sobre ambas audiencias.