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Política Corte Interamericana | dictadura |

Compromiso internacional

Corte Interamericana: El gobierno realizó anuncios al rendir cuentas por los casos Gelman y Maidanik

El compromiso ante la Corte Interamericana es a garantizar asistencia psicológica a víctimas de la dictadura y a no debilitar la Fiscalía de Lesa Humanidad

Corte Interamericana sesionó por condenas al Estado uruguayo por crímenes a la dictadura

Corte Interamericana sesionó por condenas al Estado uruguayo por crímenes a la dictadura

 Ester Vargas/Corte IDH
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Caras y Caretas Diario

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Por Agustín Büchner

Este miércoles a la tarde se realizaron las Audiencias de Supervisión de Cumplimiento de Condena al Estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos Gelman y Maidanik y otros versus Uruguay. Las sesiones estuvieron a cargo de la jueza chilena Patricia Pérez Goldberg.

Según pudo reconstruir Caras y Caretas con fuentes que participaron de ambas audiencias el Estado se comprometió ante la Corte Interamericana a garantizar asistencia psicológica a víctimas de estas causas vinculadas al terrorismo de Estado en la dictadura y a no debilitar la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

El abogado Diego Camaño del Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur), quién representa a las familias de las víctimas del caso Maidanik y otros, explicó a Caras y Caretas que “han pasado 50 años de los hechos, cinco años de la sentencia de la Corte y recién hoy” el Estado hace una propuesta del punto que lo obliga “a la asistencia psicológica a las víctimas”.

En lo inmediato “se comprometen a implementar la asistencia psicológica a las víctimas, que llevan 5 años esperando”, señaló. “Se va a firmar un convenio entre la semana que viene, y la siguiente y esperamos que suceda lo más pronto posible”, apuntó. Pero para el inicio concreto de implementación “no hay una fecha concreta”, destacó.

“La asistencia psicológica tiene la particularidad de que algunas de las personas” han podido recibirla “pero alguna otra no la ha podido costear y una persona falleció”, detalló. “Lo que anunció el Estado es que podría hacerse cargo de los costos que se han asumido”, expresó Camaño.

La causa Maidanik y otros versus Uruguay comprende las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, conocidas como las Muchachas de abril, asesinadas por fuerzas militares el 21 de abril de 1974. Y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González, desde diciembre de 1974, y Óscar Tassino, desde julio de 1977.

La causa Gelman comprende los crímenes de desaparición forzada en el caso de María Claudia García, madre de Macarena Gelman, quien fue secuestrada y se le apropió su identidad. También figura como víctima el fallecido poeta Juan Gelman, padre y abuelo respectivamente.

Persecusión

El fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, destacó en diálogo con Caras y Caretas que las dos novedades relevantes de la audiencia tienen que ver “primero un convenio de atención psicológica, que tendrían que efectivizarlo prontamente” y en segundo lugar “la Fiscalía General no va a tomar ninguna medida contra la Fiscalía” de Lesa Humanidad.

El compromiso de Fiscalía General de la Nación (FGN), según relató Perciballe, sería a que no haya más traslados de fiscales adjuntos “y ningún tipo de debilitamiento a la unidad”.

Según detalló el fiscal, en cuanto al convenio por la atención psicológica, concurrieron a la audiencia representantes del área jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, y de Salud Pública. Caras y Caretas dialogó con fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República quienes confirmaron el anuncio del convenio, aunque señalaron que no contaban con los detalles del mismo.

En cuanto a la decisión institucional de la FGN de no debilitar la Fiscalía que dirige el doctor Perciballe, las fuentes de esta institución consultadas no pudieron confirmar ni rechazar la información al cierre de la edición.

Estos anuncios son un adelanto de una cobertura más amplia que Caras y Caretas prepara sobre ambas audiencias.

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