Secretaria general de ATSS: las AFAPs "siguen lucrando con los trabajadores"

“El problema del portland es político, no es técnico. Y tiene que tener una definición política”, dijo la líder sindical, y apuntó: “Las empresas públicas son atacadas una y otra vez con iniciativas de privatización y vaciamiento”.

"No vamos a aceptar el vaciamiento en el ajuste ni el camino que están haciendo a una privatización encubierta”, advirtió Barbé. “La salida es clara, se necesita inversión estatal, sin entrega al capital privado, con una gestión pública comprometida y el desarrollo de una industria que sea totalmente para nuestro país”, concluyó la sindicalista.

Barbé: “Las AFAPs siguen existiendo” y “siguen lucrando con los trabajadores”

“Ante la reforma nefasta que nos brindó Saldain en el 2023, la clase trabajadora emprendió el camino del plebiscito. Un plebiscito histórico que partió aguas. De un lado quedó la clase trabajadora y, del otro, el gran capital, las clases dominantes, y sus mercenarios. Hoy, a dos años de haber entregado las firmas, estamos nuevamente acá”, señaló.

Posteriormente, Barbé apuntó a que “las AFAP siguen existiendo” y “siguen lucrando con los trabajadores”.

“Sin revisar el capital siguen diciendo que el problema es que no nacen niños. Siguen poniendo pobres contra pobres contra pobres, cuando la realidad es que hay mucho capital para construir. Acá nadie bajó ninguna bandera, acá nadie laudó nada. Los trabajadores vamos a llevar una y mil veces más la lucha que sea necesaria”, aseguró Barbé.