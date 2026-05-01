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Sindicales ATSS | trabajadores | AFAPs

Nathalie Barbé

Secretaria general de ATSS: las AFAPs "siguen lucrando con los trabajadores"

"Si avanzan sobre nuestros derechos, vamos a redoblar la lucha", dijo la secretaria de asuntos laborales del Pit-Cnt y líder sindical de ATSS, Nathalie Barbé.

Secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Nathalie Barbé.

Secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Nathalie Barbé.

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Por Redacción Caras y Caretas

En su discurso durante el acto por el Día de los Trabajadores, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y secretaria de asuntos laborales del Pit-Cnt, Nathalie Barbé, comenzó con un reclamo sobre la situación de los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides): “Cobran fuera de fecha o directamente no cobran”.

La sindicalista dijo también en su discurso que para los trabajadores “la salida es colectiva”. “Si avanzan sobre nuestros derechos, vamos a redoblar la lucha”, expresó.

La "privatización encubierta"de Ancap

Barbé esgrimió una “defensa de la industria cementera estatal y pública” y cuestionó al gobierno y al directorio de Ancap por el planteo de cerrar la planta de portland de Paysandú y la reestructura del negocio en Minas (departamento de Lavalleja).

El problema del portland es político, no es técnico. Y tiene que tener una definición política”, dijo la líder sindical, y apuntó: “Las empresas públicas son atacadas una y otra vez con iniciativas de privatización y vaciamiento”.

"No vamos a aceptar el vaciamiento en el ajuste ni el camino que están haciendo a una privatización encubierta”, advirtió Barbé. “La salida es clara, se necesita inversión estatal, sin entrega al capital privado, con una gestión pública comprometida y el desarrollo de una industria que sea totalmente para nuestro país”, concluyó la sindicalista.

Barbé: “Las AFAPs siguen existiendo” y “siguen lucrando con los trabajadores”

Ante la reforma nefasta que nos brindó Saldain en el 2023, la clase trabajadora emprendió el camino del plebiscito. Un plebiscito histórico que partió aguas. De un lado quedó la clase trabajadora y, del otro, el gran capital, las clases dominantes, y sus mercenarios. Hoy, a dos años de haber entregado las firmas, estamos nuevamente acá”, señaló.

Posteriormente, Barbé apuntó a que “las AFAP siguen existiendo” y “siguen lucrando con los trabajadores”.

Sin revisar el capital siguen diciendo que el problema es que no nacen niños. Siguen poniendo pobres contra pobres contra pobres, cuando la realidad es que hay mucho capital para construir. Acá nadie bajó ninguna bandera, acá nadie laudó nada. Los trabajadores vamos a llevar una y mil veces más la lucha que sea necesaria”, aseguró Barbé.

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