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en lucha

Ocuparon la planta de Ancap en Paysandú en rechazo a cierre de industria cementera

Como parte del plan de movilizaciones los trabajadores de Ancap realizarán el sábado un paro de 24 horas en la planta de La Tablada.

Trabajadores de Ancap en lucha.

Trabajadores de Ancap en lucha.

 Imagen tomada de El Telégrafo
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Por Fabián Tapia

Iniciando el plan de movilizaciones en defensa de la planta de cemento portland de Paysandú, trabajadores de Ancap y de la construcción ocuparon el ingreso a la planta de combustibles de esa ciudad. Rechazan el proyecto del gobierno de centralizar la producción de cemento en Minas. Esto ha provocado incertidumbre sobre las fuentes laborales en el departamento.

El dirigente Eduardo Zabala, en declaraciones al diario local El Telégrafo, cuestionó la falta de diálogo y la gestión del ente ante las pérdidas del sector: “Hay un sinfín de ideas presentadas por los trabajadores para cortar con este problema y el directorio no es capaz de escuchar”.

Las movilizaciones incluyen medidas sorpresivas, como la ocupación de la planta de combustibles, además del paro de 24 horas previsto para el 2 de mayo en La Tablada, Montevideo.

Ancap cerró diálogo

Zabala, en conferencia de prensa consignada por el portal Somos de Acá, explicó que estas medidas se enmarcan en la defensa de la industria cementera y de las fuentes laborales vinculadas a la planta local.

Indicó que el conflicto se agudizó luego de que Ancap diera por cerrado, el pasado 9 de abril, el ámbito de negociación multipartito en el que participaban, además del sindicato, el Sunca, los ministerios de Trabajo e Industria y el propio ente.

Ese espacio de diálogo había sido impulsado tras una reunión mantenida el 13 de marzo con el presidente de la República, donde se acordó trabajar en conjunto para alcanzar soluciones consensuadas. El objetivo era analizar propuestas que garantizaran la continuidad de la industria.

Sin embargo, el dirigente explicó que el proceso se interrumpió sin avances concretos: “Ancap dio por finalizado ese ámbito sin haber llegado a ninguna de las conclusiones esperadas ni cumplir con las premisas planteadas”.

Destacó que la decisión de profundizar las medidas fue adoptada por la asamblea representativa de la Federación Ancap (Fancap), que definió un plan de lucha con acciones escalonadas y de carácter sorpresivo.

No se oponen

Por su parte, el secretario general de Fancap, Manuel Colina, dijo a Somos de Acá que el sindicato no se opone a discutir cambios en la industria, pero sí rechaza cualquier iniciativa que implique su debilitamiento o cierre progresivo.

Desde el sindicato se cuestiona que no se hayan considerado alternativas que permitan sostener la actividad con viabilidad económica, al tiempo que se garantizan los puesto

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