Ocuparon la planta de Ancap en Paysandú en rechazo a cierre de industria cementera

Ancap cerró diálogo

Zabala, en conferencia de prensa consignada por el portal Somos de Acá, explicó que estas medidas se enmarcan en la defensa de la industria cementera y de las fuentes laborales vinculadas a la planta local.

Indicó que el conflicto se agudizó luego de que Ancap diera por cerrado, el pasado 9 de abril, el ámbito de negociación multipartito en el que participaban, además del sindicato, el Sunca, los ministerios de Trabajo e Industria y el propio ente.

Ese espacio de diálogo había sido impulsado tras una reunión mantenida el 13 de marzo con el presidente de la República, donde se acordó trabajar en conjunto para alcanzar soluciones consensuadas. El objetivo era analizar propuestas que garantizaran la continuidad de la industria.

Sin embargo, el dirigente explicó que el proceso se interrumpió sin avances concretos: “Ancap dio por finalizado ese ámbito sin haber llegado a ninguna de las conclusiones esperadas ni cumplir con las premisas planteadas”.

Destacó que la decisión de profundizar las medidas fue adoptada por la asamblea representativa de la Federación Ancap (Fancap), que definió un plan de lucha con acciones escalonadas y de carácter sorpresivo.

No se oponen

Por su parte, el secretario general de Fancap, Manuel Colina, dijo a Somos de Acá que el sindicato no se opone a discutir cambios en la industria, pero sí rechaza cualquier iniciativa que implique su debilitamiento o cierre progresivo.

Desde el sindicato se cuestiona que no se hayan considerado alternativas que permitan sostener la actividad con viabilidad económica, al tiempo que se garantizan los puesto