Batalla campal previo a recital de Damas Gratis con un muerto obligó a suspender el espectáculo

En una de las grabaciones más impactantes, se ve a un grupo de personas pateando violentamente a un joven en el suelo, mientras otros lanzan objetos desde pisos superiores. Decenas de asistentes, muchos de ellos ajenos a la disputa, entraron en crisis de pánico y sufrieron golpes y cortes, mientras la policía intentaba sin éxito controlar la situación.

Un muerto y varios heridos previo a recital de Damas Gratis

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que una persona murió y al menos cinco resultaron heridas. Sin embargo, medios locales elevan la cifra de heridos a más de 15.

La víctima fatal fue identificada como un miembro de "La Guardia Albi-Roja Sur", la barra de Independiente Santa Fe, quien murió atropellado en la avenida NQS al intentar escapar de la estampida.

El alcalde Galán condenó los hechos y aseguró que "el tipo de violencias que se vivió no puede ser pasado por alto ni aceptado como normal". Las autoridades confirmaron que están trabajando con las cámaras de seguridad del Movistar Arena para identificar y detener a los responsables, asegurando que "esto no quedará impune".

La banda Damas Gratis, por su parte, publicó un contundente mensaje de dolor en sus redes sociales, compartiendo el sentimiento de sus fanáticos tras los violentos sucesos.