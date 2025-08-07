Hacete socio para acceder a este contenido

Bogotá

Batalla campal previo a recital de Damas Gratis con un muerto obligó a suspender el espectáculo

La batalla se originó entre hinchas de clubes colombianos que habían asistido al recital de Damas Gratis.

Por Redacción Caras y Caretas

Lo que se esperaba fuera una noche de fiesta y cumbia con la legendaria banda Damas Gratis, se convirtió en una tragedia de violencia en el Movistar Arena de Bogotá. Una brutal batalla campal entre hinchas de los clubes de fútbol rivales Millonarios y Santa Fe desató un caos que terminó con un muerto y varios heridos.

El incidente, que estalló minutos antes de que la banda liderada por Pablo Lescano subiera al escenario, obligó a la cancelación del concierto, que era parte de su gira internacional.

El caos en el estadio de Bogotá

Videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales muestran escenas de pánico y violencia extrema. Los enfrentamientos comenzaron en las gradas y se extendieron por los pasillos del recinto, con jóvenes agrediéndose con botellas rotas, arrojando objetos y persiguiéndose por el lugar.

En una de las grabaciones más impactantes, se ve a un grupo de personas pateando violentamente a un joven en el suelo, mientras otros lanzan objetos desde pisos superiores. Decenas de asistentes, muchos de ellos ajenos a la disputa, entraron en crisis de pánico y sufrieron golpes y cortes, mientras la policía intentaba sin éxito controlar la situación.

Un muerto y varios heridos previo a recital de Damas Gratis

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que una persona murió y al menos cinco resultaron heridas. Sin embargo, medios locales elevan la cifra de heridos a más de 15.

La víctima fatal fue identificada como un miembro de "La Guardia Albi-Roja Sur", la barra de Independiente Santa Fe, quien murió atropellado en la avenida NQS al intentar escapar de la estampida.

El alcalde Galán condenó los hechos y aseguró que "el tipo de violencias que se vivió no puede ser pasado por alto ni aceptado como normal". Las autoridades confirmaron que están trabajando con las cámaras de seguridad del Movistar Arena para identificar y detener a los responsables, asegurando que "esto no quedará impune".

La banda Damas Gratis, por su parte, publicó un contundente mensaje de dolor en sus redes sociales, compartiendo el sentimiento de sus fanáticos tras los violentos sucesos.

