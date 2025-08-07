Herencia de Gustavo Basso entra en concurso tras decreto judicial por estafa millonaria

La Justicia de Concursos ha decretado el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso, el fallecido fundador de Conexión Ganadera, el fideicomiso que estafó a cerca de 4.000 inversores. Esta medida, solicitada por tres estudios de abogados, busca asegurar que los bienes del empresario sean utilizados para devolver la mayor cantidad de dinero posible a las víctimas.