Herencia de Gustavo Basso entra en concurso tras decreto judicial por estafa millonaria

La Justicia de Concursos ha decretado el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso, el fallecido fundador de Conexión Ganadera, el fideicomiso que estafó a cerca de 4.000 inversores. Esta medida, solicitada por tres estudios de abogados, busca asegurar que los bienes del empresario sean utilizados para devolver la mayor cantidad de dinero posible a las víctimas.
Ahora, los bienes de Basso pasarán a ser administrados por el síndico de la causa, Alfredo Ciavattone, quien tendrá la tarea de liquidarlos. La decisión judicial pone en marcha el proceso de recuperación de activos para los inversores perjudicados.
Bienes y deudas: los detalles de la herencia
Según la sentencia judicial, el activo total de Basso asciende a más de U$S 41 millones. Sin embargo, la mayor parte de este monto está "profundamente comprometido", principalmente por deudas del frigorífico Casablanca, una empresa que también se encuentra en concurso.
El "activo concreto de la sucesión", que incluye propiedades y vehículos, se estima en U$S 6,5 millones. Este monto incluye:
Inmuebles: Un apartamento de lujo en Punta del Este, donde la viuda de Basso, Daniela Cabral, cumple prisión domiciliaria. También se incluyen otro apartamento en el Centro de Montevideo, uno en la Ciudad Vieja y un campo en Florida.
Vehículos: Una colección de 11 autos, entre los que se destacan modelos de lujo como un Maserati y un Audi.
La viuda de Basso, Daniela Cabral, y sus dos hijas se opusieron a la solicitud de declaración de concurso de la herencia. Cabral, además, enfrenta una imputación por el delito de estafa en esta misma causa.