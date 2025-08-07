Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Para frenar el desperdicio de agua

Dos departamentos son elegidos por OSE para aplicar plan piloto con medidores inteligentes

OSE apunta a reducir el 50% de pérdidas con tecnología de monitoreo en tiempo real y aplicará un plan piloto en dos departamentos.

El programa se pondrá en marcha inicialmente en la ciudad de Salto y algunas zonas de Montevideo, permitirá detectar en tiempo real tanto el consumo domiciliario como las pérdidas por caños rotos, tarifas impagas o fraudes, que hoy representan hasta el 50% del agua que OSE no factura ni cobra, según anunció este jueves su presidente, Pablo Ferreri, en una entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

Ferreri confirmó que ya hay financiamiento aprobado por organismos internacionales por 60 millones de dólares, destinado a sustituir los antiguos contadores por medidores inteligentes, similares a los que UTE ha venido instalando en el sistema eléctrico nacional. “Queremos tener un centro de monitoreo en línea como el de UTE, para saber en tiempo real qué pasa con el agua que distribuimos”, afirmó el jerarca.

“OSE del futuro”

La incorporación de estos dispositivos forma parte de una estrategia más amplia de digitalización y control, que implica avanzar hacia una “OSE del futuro” basada en telemedición e internet de las cosas, señaló Ferreri. El uso de esta tecnología permitirá detectar fugas, optimizar la gestión del recurso hídrico y mejorar la eficiencia operativa de la empresa pública.

El titular de OSE aclaró que la instalación de estos medidores será sin costo para los usuarios y se complementará con un plan de reparación y sustitución de cañerías obsoletas, para evitar filtraciones y roturas frecuentes. La iniciativa, subrayó, busca avanzar hacia un modelo de gestión más transparente, sustentable y eficiente, en un contexto donde el acceso al agua y su preservación adquieren una relevancia creciente.

La experiencia en Salto será la punta de lanza de un cambio estructural que, según Ferreri, se irá extendiendo paulatinamente a todo el país. “Queremos una OSE moderna, que cuide el agua y también el bolsillo de los uruguayos”, concluyó.

