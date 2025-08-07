Dos departamentos son elegidos por OSE para aplicar plan piloto con medidores inteligentes

“OSE del futuro”

La incorporación de estos dispositivos forma parte de una estrategia más amplia de digitalización y control, que implica avanzar hacia una “OSE del futuro” basada en telemedición e internet de las cosas, señaló Ferreri. El uso de esta tecnología permitirá detectar fugas, optimizar la gestión del recurso hídrico y mejorar la eficiencia operativa de la empresa pública.

El titular de OSE aclaró que la instalación de estos medidores será sin costo para los usuarios y se complementará con un plan de reparación y sustitución de cañerías obsoletas, para evitar filtraciones y roturas frecuentes. La iniciativa, subrayó, busca avanzar hacia un modelo de gestión más transparente, sustentable y eficiente, en un contexto donde el acceso al agua y su preservación adquieren una relevancia creciente.

La experiencia en Salto será la punta de lanza de un cambio estructural que, según Ferreri, se irá extendiendo paulatinamente a todo el país. “Queremos una OSE moderna, que cuide el agua y también el bolsillo de los uruguayos”, concluyó.