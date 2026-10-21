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Sociedad BPS | jubilaciones | Beneficios

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El BPS acelera su transformación digital: jubilaciones en 15 minutos, trámites online y nuevos beneficios de salud

El BPS reduce drásticamente los tiempos de espera e impulsa medidas clave que benefician a jubilados, pensionistas y trabajadores en todo el país.

&nbsp;Banco de Previsión Social (BPS).

 Banco de Previsión Social (BPS).

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Banco de Previsión Social (BPS) consolida un hito histórico en la modernización de la seguridad social en Uruguay. Gracias a la reingeniería de sus procesos digitales y al fortalecimiento de sus servicios sociales, el organismo logró reducir un 77 % sus trámites atrasados e implementar un sistema que permite resolver solicitudes de jubilación común en tan solo 15 minutos o incluso de forma inmediata.

Esta batería de innovaciones no solo agiliza los tiempos burocráticos, sino que introduce importantes beneficios para la calidad de vida de miles de ciudadanos:

Trámites express y jubilaciones al instante

El BPS redujo los plazos de atención para el Reconocimiento de Años Trabajados y la Jubilación Común de 50 a solo 15 minutos. Además, un alto porcentaje de las solicitudes se están otorgando en el acto, permitiendo que los trabajadores accedan a sus haberes sin demoras ni trámites presenciales complejos.

Salud visual y cirugías oculares garantizadas

En el área de salud, se reincorporaron los programas de salud visual y la cobertura de cirugías de ojos para pasivos (Operación Milagro). Asimismo, la solicitud de contribuciones para lentes comunes, lentes de contacto y prótesis o pasajes de salud ahora se puede autogestionar de manera 100 % digital mediante el Usuario Personal BPS.

Renovación anticipada de Préstamos Sociales desde el celular

Jubilados y pensionistas ya pueden renovar sus créditos sociales a través de la web sin necesidad de hacer filas ni acudir a sucursales. El sistema permite refinanciar saldos pendientes de forma transparente y recibir el importe directo en la cuenta bancaria.

Bonificación en la tarifa de UTE para jubilados

Mediante un acuerdo estratégico entre el BPS y UTE, los beneficiarios que perciben la prima por edad e ingresos menores cuentan con descuentos automáticos en su factura de energía eléctrica, aliviando el presupuesto del hogar.

Avances en la formalización del Trabajo Doméstico

Se reglamentaron tres categorías específicas para el sector (cuidados, cocina y tareas generales), fijando salarios mínimos diferenciados y promoviendo la prima por presentismo para garantizar derechos laborales a miles de trabajadoras y empleadores.

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