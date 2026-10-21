El Banco de Previsión Social (BPS) consolida un hito histórico en la modernización de la seguridad social en Uruguay. Gracias a la reingeniería de sus procesos digitales y al fortalecimiento de sus servicios sociales, el organismo logró reducir un 77 % sus trámites atrasados e implementar un sistema que permite resolver solicitudes de jubilación común en tan solo 15 minutos o incluso de forma inmediata.
beneficios
El BPS acelera su transformación digital: jubilaciones en 15 minutos, trámites online y nuevos beneficios de salud
El BPS reduce drásticamente los tiempos de espera e impulsa medidas clave que benefician a jubilados, pensionistas y trabajadores en todo el país.