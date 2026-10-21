El BPS acelera su transformación digital: jubilaciones en 15 minutos, trámites online y nuevos beneficios de salud

Salud visual y cirugías oculares garantizadas

En el área de salud, se reincorporaron los programas de salud visual y la cobertura de cirugías de ojos para pasivos (Operación Milagro). Asimismo, la solicitud de contribuciones para lentes comunes, lentes de contacto y prótesis o pasajes de salud ahora se puede autogestionar de manera 100 % digital mediante el Usuario Personal BPS.

Renovación anticipada de Préstamos Sociales desde el celular

Jubilados y pensionistas ya pueden renovar sus créditos sociales a través de la web sin necesidad de hacer filas ni acudir a sucursales. El sistema permite refinanciar saldos pendientes de forma transparente y recibir el importe directo en la cuenta bancaria.

Bonificación en la tarifa de UTE para jubilados

Mediante un acuerdo estratégico entre el BPS y UTE, los beneficiarios que perciben la prima por edad e ingresos menores cuentan con descuentos automáticos en su factura de energía eléctrica, aliviando el presupuesto del hogar.

Avances en la formalización del Trabajo Doméstico

Se reglamentaron tres categorías específicas para el sector (cuidados, cocina y tareas generales), fijando salarios mínimos diferenciados y promoviendo la prima por presentismo para garantizar derechos laborales a miles de trabajadoras y empleadores.