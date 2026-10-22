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Sociedad

manga no funcionó

ANP dispone investigación en puerto de Colonia por fallas durante arribo del China Zorrilla

La manga que debía habilitar el desembarco de los pasajeros no estaba habilitada pese a que había sido probada con éxito.

ANP investiga en el puerto de Colonia.

ANP investiga en el puerto de Colonia.

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Por Redacción Caras y Caretas

El miércoles, con gran despliegue, la empresa Buquebus presentó su nueva adquisición, el buque China Zorrilla, un navío enteramente eléctrico, pero su llegada a Colonia fue con el pie izquierdo: la manga para habilitar el desembarco de los pasajeros no estaba habilitada. Por eso, la ANP dispuso una investigación administrativa.

Según indicó la Administración Nacional de Puertos (ANP) a Caras y Caretas, se solicitó una investigación administrativa de urgencia a su Área Jurídico Notarial para "indagar las causas por las cuales la manga que debía habilitar el desembarque de pasajeros en el viaje inaugural del buque China Zorrilla no se encontraba operativa al momento del arribo del buque, debiendo realizarse el descenso por bodega".

Añade que el incidente se registró en la mañana de este jueves cuando la nave arribó al puerto de Colonia.

Para la ANP, se trata de algo "particularmente preocupante si se toman en cuenta los esfuerzos realizados por esta Administración Nacional de Puertos para que la nueva operativa tuviera el marco ideal en términos de calidad de servicio, fluidez y accesibilidad para todos los pasajeros. Mucho más, siendo que el día de ayer se probó el sistema en su totalidad y funcionó correctamente".

La investigación administrativa se dispuso a las 13:58 horas del día 22 de octubre de 2026, agrega.

Indica que la misma será complementada con "otras acciones preventivas, técnicas y operativas, orientadas a garantizar que no vuelva a producirse un incidente de este tipo".

China Zorrilla eléctrico

El buque tiene una capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Tiene 130 metros de eslora (largo) y está construido en aluminio naval por el astillero Incat de Tasmania, Australia.

Cuenta con ocho motores eléctricos a chorro alimentados por un gran sistema de baterías y 3.000 metros cuadrados de áreas de recreación, el freeshop más grande del mundo y WiFi satelital.

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