ANP dispone investigación en puerto de Colonia por fallas durante arribo del China Zorrilla

Para la ANP, se trata de algo "particularmente preocupante si se toman en cuenta los esfuerzos realizados por esta Administración Nacional de Puertos para que la nueva operativa tuviera el marco ideal en términos de calidad de servicio, fluidez y accesibilidad para todos los pasajeros. Mucho más, siendo que el día de ayer se probó el sistema en su totalidad y funcionó correctamente".

La investigación administrativa se dispuso a las 13:58 horas del día 22 de octubre de 2026, agrega.

Indica que la misma será complementada con "otras acciones preventivas, técnicas y operativas, orientadas a garantizar que no vuelva a producirse un incidente de este tipo".

China Zorrilla eléctrico

El buque tiene una capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Tiene 130 metros de eslora (largo) y está construido en aluminio naval por el astillero Incat de Tasmania, Australia.

Cuenta con ocho motores eléctricos a chorro alimentados por un gran sistema de baterías y 3.000 metros cuadrados de áreas de recreación, el freeshop más grande del mundo y WiFi satelital.