El miércoles, con gran despliegue, la empresa Buquebus presentó su nueva adquisición, el buque China Zorrilla, un navío enteramente eléctrico, pero su llegada a Colonia fue con el pie izquierdo: la manga para habilitar el desembarco de los pasajeros no estaba habilitada. Por eso, la ANP dispuso una investigación administrativa.
manga no funcionó
ANP dispone investigación en puerto de Colonia por fallas durante arribo del China Zorrilla
La manga que debía habilitar el desembarco de los pasajeros no estaba habilitada pese a que había sido probada con éxito.