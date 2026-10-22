Plan Veredas en Montevideo: qué barrios tendrán obras y cómo se financiarán los arreglos

El plan contempla tanto la reparación de veredas deterioradas como la construcción de nuevos tramos donde actualmente no existe infraestructura para peatones. También incluye rampas y mejoras de accesibilidad para conectar centros educativos, centros de salud, espacios culturales, paradas de ómnibus y otros servicios urbanos.

¿Qué barrios de Montevideo tendrán obras?

El Plan Veredas se divide en tres programas, definidos en función de las características de cada zona y de las necesidades detectadas por la Intendencia, los municipios y la Junta Departamental.

1. Veredas en torno a asentamientos

La primera línea se concentrará en áreas de mayor vulnerabilidad, donde las dificultades para circular a pie también pueden complicar el acceso al transporte público y a los servicios.

Las zonas priorizadas son:

Municipio A: Casabó, Santa Catalina y Tres Ombúes.

Municipio D: Casavalle y Marconi.

Municipio E: Malvín Norte y su entorno.

Municipio F: zona del Hipódromo y Piedras Blancas.

Municipio G: Torre 8, Garín y Maldonado.

Las intervenciones se realizan para mejorar las conexiones peatonales entre estos barrios, las avenidas, las paradas de ómnibus y los distintos servicios.

2. Obras en avenidas y sus derivaciones

El segundo programa apunta a mejorar los recorridos a pie vinculados con las principales vías de circulación de Montevideo y el transporte público.

Las avenidas priorizadas son Luis Batlle Berres, Carlos María Ramírez, General Flores, Instrucciones, Aparicio Saravia, Camino Carrasco, Mataojo y César Mayo Gutiérrez.

Las obras no abarcarán necesariamente toda la extensión de estas avenidas. La Intendencia intervendrá en los sectores donde se identifiquen mayores carencias para la circulación peatonal.

En algunos puntos será necesario construir veredas desde cero, principalmente mediante obras de hormigón, para que las personas puedan desplazarse con mayor seguridad.

3. Reparaciones en barrios consolidados

La tercera línea estará destinada al mantenimiento y la reparación de veredas existentes en zonas que ya cuentan con infraestructura peatonal.

Las primeras intervenciones de este programa están previstas entre octubre y noviembre en la calle Grecia y la calle Ángel Salvo, en el Municipio A, y en un sector de la calle Minas, en el Municipio B.

A diferencia de las obras que requieren construir veredas nuevas, en estos casos se utilizará el mismo material que tiene actualmente cada vereda.

¿Quién pagará las reparaciones de las veredas?

Uno de los aspectos centrales del plan es el mecanismo previsto para las intervenciones en barrios consolidados. Antes de comenzar las obras, la Intendencia realizará un relevamiento del estado de las veredas en las zonas seleccionadas e informará a los vecinos sobre los trabajos previstos.

Una vez comunicada la intervención, los propietarios o responsables tendrán un plazo de 10 días para presentarse en el Centro Comunal correspondiente si deciden realizar por su cuenta la reparación de la vereda.

Si transcurre ese período sin que opten por hacerlo, la Intendencia quedará habilitada para ejecutar las obras previstas en esos sectores.

El costo de las reparaciones tendrá una financiación de hasta 10 años, con el objetivo de facilitar el pago.

La IM también realizará comunicaciones puerta a puerta en las cuadras incluidas en el programa. Los vecinos recibirán información sobre su padrón, el estado de su vereda, el costo previsto del arreglo y los canales disponibles para realizar consultas.

“Va a haber para cada barrio y para cada cuadra una comunicación puerta a puerta, donde la persona va a tener un teléfono y un sitio web donde dirigirse, y podrá ver su padrón, su vereda y cuánto le va a salir el arreglo de su vereda”, detalló Roux.

En cambio, las obras destinadas a construir veredas donde actualmente no existen, como en determinados tramos de avenidas y en entornos de asentamientos, serán subsidiadas en un 100%.

¿Cuánto dinero invertirá la Intendencia en cada programa?

La inversión total prevista asciende a US$ 38,5 millones, distribuidos entre las tres líneas de intervención.

US$ 15 millones para veredas en torno a asentamientos.

US$ 14 millones para avenidas y sus derivaciones.

US$ 9,5 millones para reparaciones en barrios consolidados.

La distribución busca atender distintas realidades de Montevideo, con prioridad para las zonas que presentan mayores dificultades de circulación peatonal.

Actualmente, la Intendencia trabaja con los municipios y sus concejos municipales para comunicar los procedimientos, revisar las áreas seleccionadas y recoger información sobre otros puntos que puedan necesitar atención.

¿Cuándo comenzarán las obras y hasta cuándo se extenderán?

El Plan Veredas comenzó su etapa de ejecución, mientras que las intervenciones correspondientes al programa de barrios están previstas para 2027, 2028 y 2029.

La selección de las zonas no se realizó exclusivamente a partir de reclamos individuales. Según explicó Roux, la definición surgió de un proceso de priorización territorial entre la Intendencia, los municipios y la Junta Departamental, que tuvo en cuenta los lugares donde las condiciones de las veredas son más deficientes.