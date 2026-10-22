Un estudio analizó más de 1.600 casos de reencarnación y encontró un patrón inesperado

¿Cuánto tiempo pasa entre una muerte y un supuesto nuevo nacimiento?

Los investigadores examinaron 1.678 casos en los que los recuerdos atribuidos a una vida anterior, generalmente relatados por niños, pudieron relacionarse con una persona fallecida específica.

El análisis se centró en el llamado «tiempo de intermisión», es decir, el período que transcurre entre la muerte de la persona identificada y el nacimiento del niño que afirma recordar su vida.

Los resultados mostraron diferencias significativas según las circunstancias del fallecimiento:

12 meses: tiempo medio en los casos de muertes completamente inesperadas.

21 meses: intervalo medio en los casos de fallecimientos con mayor anticipación.

16 meses: tiempo de intermisión promedio del conjunto analizado.

En términos generales, los investigadores observaron que el intervalo era aproximadamente un 40 % a un 45 % más corto cuando la muerte había sido inesperada.

La asociación despertó interés porque coincidía con una hipótesis planteada en investigaciones anteriores, que sugerían una posible relación entre las muertes violentas y los intervalos más breves. El nuevo estudio buscó comprobar esa relación de manera más sistemática.

El resultado que sorprendió a los investigadores

Uno de los aspectos más llamativos fue que la asociación entre muertes inesperadas e intervalos más cortos resultó más fuerte en familias que no creían en la reencarnación.

Este dato llevó al equipo a examinar si las creencias religiosas, las expectativas familiares o determinados procesos psicológicos podían explicar los resultados.

«El efecto se mantuvo incluso después de considerar varios factores culturales y psicológicos, y fue más fuerte en familias cuyas religiones no respaldaban la reencarnación», señaló Philip Cozzolino, investigador de la Universidad de Virginia.

Los científicos también evaluaron posibles sesgos, como la contaminación de los recuerdos —cuando la información conocida por una familia puede influir en el relato de un niño— y la posibilidad de que la idea de la reencarnación funcionara como un mecanismo para afrontar una pérdida.

Según los resultados, estas explicaciones no eliminaron la asociación observada.

¿La investigación demuestra que existe la reencarnación?

No. Aunque los datos identificaron un patrón estadístico, los propios autores subrayaron que su alcance es limitado.

La asociación explica apenas entre un 2 % y un 3 % de la variación en el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el nacimiento. Esto significa que la forma de morir de una persona explica solo una pequeña parte de las diferencias observadas entre los casos.

Además, estudiar relatos vinculados a supuestas vidas anteriores no permite establecer por sí solo que los recuerdos correspondan a experiencias reales de otra existencia ni identificar el mecanismo que podría explicar el fenómeno.

La autora principal, Saeedeh Sadeghi, de la División de Estudios Perceptuales de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, explicó que el objetivo era comprobar sistemáticamente una relación sugerida por trabajos anteriores y determinar si podía atribuirse a factores culturales o psicológicos.

Al referirse a las conclusiones, Sadeghi sostuvo que los casos individuales admiten distintas interpretaciones, aunque consideró que los patrones observados merecen ser examinados. También aclaró que el equipo mantiene una posición agnóstica sobre el mecanismo que podría explicarlos.

El interrogante que deja abierto el estudio no es si la reencarnación ha quedado demostrada, sino por qué aparece una relación estadística entre las circunstancias de una muerte y el tiempo transcurrido hasta el nacimiento de un niño que afirma recordar otra vida. Por ahora, los resultados describen una asociación que requiere nuevas investigaciones, no una prueba de que la conciencia sobreviva a la muerte.