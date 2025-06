Caso Marset: comienzan las citaciones a los involucrados en la segunda causa

Juana conversó una vez más, para este informe, con el fiscal Alejandro Machado, quien le comunicó que ha recibido abundante información, oportunamente solicitada al Ministerio de Relaciones Exteriores. La misma es complementaria de la que se le había solicitado oportunamente al excanciller Omar Paganini.

Según le explicó a Juana el Dr. Machado, él y su equipo analizarán toda la documentación recibida. Ahora sí —agregó Machado—, terminada la feria judicial menor, comenzarán las citaciones.

Pero vayamos por partes y hagamos un poco de historia.

El caso Marset ha sido complejo, engorroso y con varios actores, principales unos y otros de reparto. Se llevó puesto dos ministros, dos subsecretarios, a quien fue el asesor estrella del Dr. Lacalle Pou, que coordinó la campaña de las internas del candidato blanco Álvaro Delgado y hoy volvió a su agencia AVISA. Roberto Lafluf, hablando en nombre del entonces presidente, con quien trabajaba codo con codo en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, sugirió a la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores la destrucción de documentos públicos.

Gambito de dama

Gambito de dama, para quienes juegan al ajedrez, es una jugada estratégica para obtener una posición de control del tablero. Carolina Ache, cuando declaró en la primera causa, y también se lo contó al semanario Búsqueda, generó un verdadero tsunami para el gobierno blanco de Lacalle Pou. La Fiscalía General de la Nación de la época actuó de oficio ante semejantes revelaciones y se generó lo que comúnmente conocemos como la segunda causa. Sin duda, la gravedad de lo informado por la Dra. Ache a Búsqueda generó una conmoción que impactó de lleno en la opinión pública.

Juana sabe, porque así se lo comunicó el Dr. Machado, que la Dra. Carolina Ache será la primera en declarar, será citada en calidad de testigo y revivirá en la Fiscalía del Dr. Machado su declaración de cuando denunció que en la Torre Ejecutiva destruyeron un documento con dos chats entre ella y el Dr. Maciel.

Las conversaciones, que habrían sido destruidas, ocurrieron el 21 de setiembre y el 4 de noviembre de 2021. En la primera, el entonces subsecretario del Ministerio del Interior, Dr. Guillermo Maciel, le solicitó información sobre la detención de Marset y la documentación con la que había ingresado a Emiratos Árabes, información que fue remitida a Maciel y a Interpol. En la segunda, el Dr. Maciel consultó a Ache sobre la situación jurídica de Marset, al que describió como un narco, peligroso y pesado.

Por esos días se llevaba adelante una investigación administrativa en la Cancillería sobre la vergonzosa entrega del pasaporte. La Dra. Carolina Ache tenía la intención y voluntad de agregar esos chats a la investigación que se sustanciaba en el Palacio Santos.

El factor Bustillo

Como si todo este panorama complejo fuera poco, hay que agregar la actitud que asumió el canciller de la época, Francisco Bustillo, ante la investigación que se llevaba adelante en el Ministerio bajo su conducción. En las declaraciones que dan inicio a esta segunda causa se reveló un audio de una conversación entre Ache y el ministro Bustillo en la que éste le aconsejaba “perder el celular”. En esas conversaciones, que todos conocimos, Bustillo también menciona al Dr. Carlos Mata, quien por entonces era el jefe de Jurídica del Ministerio, manifestándole a Ache que iba a hablar con él para ganar tiempo.

De más está decir que 48 horas después de hechas públicas estas conversaciones Bustillo renunció al cargo de canciller. Ello, con la particularidad de que sigue siendo funcionario del Ministerio. Desde hace

más de dos años está de licencia en su casa de Pocitos. Durante la administración del canciller Paganini, se rumoreó primero que se iría de embajador a Portugal; hubo muchos dimes y diretes, pero no prosperó. Ya sobre la finalización del mandato del Dr. Lacalle Pou, se envió la solicitud de venia a la Comisión Permanente para designarlo embajador en la República del Perú. El beneplácito había llegado, el exvicepresidente Hierro López, que desempeñaba ese cargo, había empezado a hacer las valijas para regresar, pero los votos no alcanzaron (se precisaban 6 legisladores) y la exsenadora Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, no votó...

El embajador Francisco Bustillo sigue sin destino, esperando, ahora sí, el comienzo de la indagatoria en sede fiscal que lo llevará, un día sí y otro también, a declarar al despacho del Dr. Machado.

El publicista

El publicista Roberto Lafluf siempre trabajó en las sombras. Acompaña al expresidente de la República desde hace muchos años. Es el que inventó a Luis, despojándolo de sus otros nombres rimbombantes y con historia familiar y partidaria y, lo que es más sutil aún, de ser el hijo de Lacalle Herrera.

La historia es por todos conocida. En 2014 ganó por segunda vez el Dr. Tabaré Vázquez, pero siguieron juntos. Lo acompañó los años del Senado y juntos hicieron la campaña electoral que lo hizo presidente. El 1 de marzo de 2020, Lacalle Pou firmó la resolución 199/20 designándolo director de la Unidad de Comunicación Institucional de Presidencia.

Durante los cinco años del mandato de Lacalle Pou, Lafluf logró presentar la imagen del gobierno y del presidente como un producto publicitario. Lo acompañó en las buenas y en las malas, espalda con espalda. Fue quien citó a Carolina Ache a su despacho una calurosa tarde de 2022 en la que le informó que había destruido los documentos. Del intercambio de audios de esa conversación se desprende que Lafluf había destruido documentos públicos y que tuvo una estrategia central de tratar de convencer a Carolina Ache de no colaborar con la investigación de Cancillería.

Juana sabe que Lafluf ha tomado las previsiones del caso. Abrió el paraguas y contrató al conocido penalista Gustavo Bordes, quien ya se notificó en la causa y espera la citación de la Fiscalía.

Pasé a saludar

El expresidente Lacalle Pou también será citado en esta causa que investiga el Dr. Alejandro Machado. Juana consultó al fiscal sobre bajó qué estatus jurídico iría a su sede el expresidente. Según le manifestó éste, todos concurrirán en carácter de indagados, a excepción de la Dra. Ache que, como ya dijimos, lo hará en calidad de testigo.

Seguramente el Dr. Lacalle Pou le explicará al fiscal Machado cuál fue el alcance de aquella expresión que todos recordamos, cuando en medio del temporal contó a los medios y a la ciudadanía toda: “Pasé a saludar”.

Esta indagatoria será larga y todavía puede dar sorpresas. No olvidemos que todos los protagonistas de este episodio, que tuvo de escenario el piso 11 de la Torre Ejecutiva, tuvo como protagonistas a un grupo de funcionarios públicos. Y los que no estaban en la reunión, que se habían quedado en el Palacio Santos (sede de la Cancillería), también son funcionarios del Estado.

Juana sabe que el análisis de la documentación que recibió el fiscal Machado es esencial para dar lugar a las futuras declaraciones en Fiscalía. Habrá mucha tela para cortar y notas para escribir.