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500 personas trabajan en la organización

Comenzó el montaje del escenario para la vigilia de oración del papa León XIV en el Centenario

A menos de dos semanas de la llegada del papa a Uruguay, avanzan los preparativos para el encuentro previsto para el 7 de noviembre en el Estadio Centenario.

El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre.

El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Estadio Centenario comenzó a transformarse para recibir al papa León XIV, quien visitará Uruguay a partir del 6 de noviembre. En las últimas horas se inició el montaje del escenario donde se realizará la vigilia de oración prevista para el sábado 7, en una jornada que convocará a miles de fieles.

La agenda del pontífice incluirá una misa en Paysandú durante la mañana del sábado y, posteriormente, su participación en el encuentro religioso en Montevideo. La actividad en el principal escenario deportivo del país será uno de los momentos centrales de su visita.

Mercedes Verdier, integrante de la organización, destacó el trabajo que se desarrolla para preparar el estadio. En declaraciones a Telenoche, señaló que más de 500 personas participan directamente en las tareas y que otras tantas colaboran desde distintos ámbitos con la planificación y la coordinación del evento.

“Estamos felices”, expresó Verdier al referirse a la respuesta del público y al esfuerzo colectivo para recibir al pontífice.

70.000 entradas agotadas en dos horas

La expectativa por la visita quedó reflejada en la demanda de localidades. Las 70.000 entradas gratuitas disponibles para la vigilia se agotaron el viernes, pocas horas después de que se habilitara su reserva a través del sitio web creado para la ocasión.

Según destacó Verdier, la convocatoria permitirá que miles de personas se encuentren con León XIV en una instancia de oración y reflexión centrada en el mensaje de Jesucristo.

La organización continúa, mientras tanto, con los preparativos logísticos para recibir a los asistentes y acondicionar el escenario donde se desarrollará la actividad.

Una rifa para financiar los costos de la visita

Aunque el acceso a la vigilia es gratuito, la llegada del papa implica una serie de gastos que la Iglesia debe afrontar. Por ese motivo, continúa la campaña de recaudación de fondos mediante la venta de números para una rifa dirigida a quienes deseen colaborar.

Los números tienen un valor de $2.000 y se encuentran disponibles en el sitio web papaleonuruguay.uy.

Entre los premios previstos se encuentran un apartamento, diez automóviles y tres viajes a Roma. La iniciativa busca contribuir a cubrir los costos asociados a la visita papal, mientras avanzan los trabajos para que el Estadio Centenario esté preparado para una convocatoria que agotó sus localidades en tiempo récord.

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