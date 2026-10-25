Comenzó el montaje del escenario para la vigilia de oración del papa León XIV en el Centenario

“Estamos felices”, expresó Verdier al referirse a la respuesta del público y al esfuerzo colectivo para recibir al pontífice.

70.000 entradas agotadas en dos horas

La expectativa por la visita quedó reflejada en la demanda de localidades. Las 70.000 entradas gratuitas disponibles para la vigilia se agotaron el viernes, pocas horas después de que se habilitara su reserva a través del sitio web creado para la ocasión.

Según destacó Verdier, la convocatoria permitirá que miles de personas se encuentren con León XIV en una instancia de oración y reflexión centrada en el mensaje de Jesucristo.

La organización continúa, mientras tanto, con los preparativos logísticos para recibir a los asistentes y acondicionar el escenario donde se desarrollará la actividad.

Una rifa para financiar los costos de la visita

Aunque el acceso a la vigilia es gratuito, la llegada del papa implica una serie de gastos que la Iglesia debe afrontar. Por ese motivo, continúa la campaña de recaudación de fondos mediante la venta de números para una rifa dirigida a quienes deseen colaborar.

Los números tienen un valor de $2.000 y se encuentran disponibles en el sitio web papaleonuruguay.uy.

Entre los premios previstos se encuentran un apartamento, diez automóviles y tres viajes a Roma. La iniciativa busca contribuir a cubrir los costos asociados a la visita papal, mientras avanzan los trabajos para que el Estadio Centenario esté preparado para una convocatoria que agotó sus localidades en tiempo récord.