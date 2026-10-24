El exjefe de compras de una empresa gastronómica fue imputado junto a otras tres personas por una maniobra que habría causado un perjuicio de USD 1,3 millones a los restaurantes Manzanar y Río Café, ubicados en Carrasco. La investigación determinó que el hombre habría desviado mercadería durante siete años para comercializarla a través de una frutería de su familia.
restaurantes de Carrasco
El "caso de los huevos": la maniobra por más de US$ 1 millón que terminó con 4 imputados
La investigación determinó que el exjefe de compras habría desviado mercadería durante siete años para comercializarla a través de una frutería de su familiar.