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Sociedad

restaurantes de Carrasco

El "caso de los huevos": la maniobra por más de US$ 1 millón que terminó con 4 imputados

La investigación determinó que el exjefe de compras habría desviado mercadería durante siete años para comercializarla a través de una frutería de su familiar.

Cuatro personas imputadas por el caso de los restaurantes en Carrasco.

Cuatro personas imputadas por el caso de los restaurantes en Carrasco.
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Por Redacción Caras y Caretas

El exjefe de compras de una empresa gastronómica fue imputado junto a otras tres personas por una maniobra que habría causado un perjuicio de USD 1,3 millones a los restaurantes Manzanar y Río Café, ubicados en Carrasco. La investigación determinó que el hombre habría desviado mercadería durante siete años para comercializarla a través de una frutería de su familia.

El hombre, que trabajaba como jefe de compras de la firma, era el encargado de gestionar los pedidos a los proveedores para abastecer las cocinas de ambos restaurantes. Según lo expuesto durante la audiencia judicial, una de las irregularidades que despertó sospechas fue la facturación diaria de 1.800 huevos, cuando el consumo real de los locales oscilaba entre 100 y 200 unidades.

La maniobra

La maniobra consistía en coordinar con los proveedores la entrega fraccionada de los productos. De esa forma, a los restaurantes llegaba la cantidad de mercadería que efectivamente utilizaban, mientras que el resto era retirado por familiares del exjefe de compras y trasladado a una frutería de su propiedad familiar, ubicada en la zona de Bulevar Artigas y Bulevar España, para su posterior comercialización.

Por este caso fueron imputados el exjefe de compras, su padre, su tío y un exempleado de la empresa. Una quinta persona, pareja del principal investigado, quedó en libertad y continuará siendo investigada por su presunta participación en los hechos.

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