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Deportes Leonel Jaime | Club Atlético Peñarol | hinchas

Lágrimas de fair play

¿Deportividad o ingenuidad? el gesto de Leonel Jaime que divide a los hinchas de Peñarol y a los futboleros

Leonel Jaime tuvo un gesto de fair play, los hinchas lo abucheron, sus compañeros le recriminaron y terminó llorando.

Leonel Jaime con lágrimas en los ojos después de recibir la reprimenda de un compañero de Peñarol.

Leonel Jaime con lágrimas en los ojos después de recibir la reprimenda de un compañero de Peñarol.
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Por Redacción Caras y Caretas

La actitud del argentino Leonel Jaime dividió las aguas entre los hinchas de Peñarol. El habilidoso jugador protagonizó una jugada de fair play al tirar afuera una pelota para que asistan a un adversario frenando de esa manera un contraataque de su equipo y ganándose la silvatina de parte de la hinchada manya y el airado reclamo de uno de sus compañeros.

Los hichas de Peñarol divididos

Lo que algunos evaluaron como un gesto de deportividad fue interpretado por otros como una falta de astucia imperdonable.

Con lágrimas en los ojos el joven de 20 años escuchó el duro reclamo y generó una de las escenas más comentadas de la fecha al punto que el video se volvió viral en pocas horas con muchas muestras de apoyo al talentoso delantero que viene de ser elegido mejor jugador de la Liga en los meses de julio y agosto por los Premios AUF.

Ocurrió el viernes durante el partido que Juventud de Las Piedras y Peñarol igualaron 0 a 0 en el Estadio Centenario por la 12ª fecha del Torneo Clausura. La jugada que provocó el llanto de Jaime ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Ignacio Alegre, de Peñarol, y Kevin Rolón, de Juventud, fueron a disputar con mucha vehemencia un balón y el jugador del conjunto pedrense quedó tendido en el campo. El árbitro Andrés Matonte entendió que no había habido una infracción en esa acción y permitió que el juego continuara.

El llanto de Leonel Jaime

El Carbonero se apropió de la pelota y se alistaba para tejer un ataque prometedor. Sin embargo, Jaime, con el esférico en sus pies, optó por sacar la pelota a un costado para que Rolón, quien seguía caído, pudiera ser atendido.

La respuesta del público aurinegro no fue satisfactoria: enseguida se escucharon silbidos e insultos para su jugador. Pero la cosa no quedó allí, ya que el delantero Javier Cabrera se acercó a Jaime y le cuestionó que hubiese interrumpido el juego. Frente a eso, el juvenil de 20 años, quien fue cedido por River a Peñarol, comenzó a llorar en pleno campo.

Peñarol ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, el equipo no ofrece buenas prestaciones y el entrenador, Diego Aguirre, convive con cuestionamientos constantes porlo que los ánimos están caldeados.

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