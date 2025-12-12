Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad multa | JDM | bus

A partir de enero

¿Cuánto costará la multa?: JDM aprobó norma que sanciona a vehículos que circulen por senda "Solo bus"

La Junta Departamental de Montevideo aprobó una normativa que prevé aplicar una multa a los vehículos que circulen más de 100 metros por el carril "Solo bus".

carril-solo-bus
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El decreto establece que se multará con 3 UR a quienes incurran en esta infracción, considerando el marco de unificación de los valores de infracciones de tránsito, ya que este monto resulta asimilable a la infracción que establece no respetar señalamiento.

La sanción será aplicada en los días y horarios en los que no están habilitados los vehículos particulares a circular por la senda exclusiva para buses.

La nueva normativa que surge a partir de un estudio de la división de Transporte de la Intendencia de Montevideo para ordenar el tránsito y garantizar que los ómnibus circulen con mayor velocidad, apunta a evitar que los conductores invadan el carril preferencial destinado a los ómnibus.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar