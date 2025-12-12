La Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó una normativa que estipula sancionar económicamente a los vehículos que circulen más de 100 metros por el carril "Solo bus". La multa estipulada para quienes cometan dicha infracción tendrá un costo de $ 5.525.
A partir de enero
¿Cuánto costará la multa?: JDM aprobó norma que sanciona a vehículos que circulen por senda "Solo bus"
