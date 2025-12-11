Nacional tiene su primer alta y vuelve a la carga por Gian Allala

Cristian Olivera nació en Montevideo el. 17 de abril del 2002. Su carrera como futbolista inició en el 2019 en Rentistas donde jugó hasta el 2020. Luego pasó al Almería de España que compró su ficha. En 2021 pasó a préstamo a Peñarol y luego fue cedido a Boston River. El extremo quedó libre del equipo español y paso al fútbol de la MLS, más precisamente a Los Angeles FC jugando dos temporadas. Luego fue incorporado por Gremio de Porto Alegre, jugando 22 partidos marcando 2 goles.

Públicamente el jugador siempre expresó su deseo de llegar a Nacional. Se lo ha visto en varios partidos en el Gran Parque Central con varios directivos y hoy su sueño se hace realidad.

Allala interesa otra vez

Gian Allala está en la lista de futbolistas que interesan al área deportiva de Nacional. El zaguero ex Boston River, tiene contrato vigente con Liga de Quito hasta junio del 2027 y viene de tener un año con mucha continuidad, ya que registra 33 partidos jugados con el equipo ecuatoriano.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, manutuvo una charla con Gastón Fernández, representante del defensor, para trasladarle el interés y consultar condiciones.

Al zaguero le seduce la posibilidad de arribar al tricolor y de hecho, la presencia de Viera en el banco albo la considera un factor determinante. De todas formas, no es el único equipo que aspira a incorporar al zaguero dado que el Bahía también está tras sus pasos.

Villalba se va y deja 1.5 millones

Lucas Villalba es nuevo jugador del Botafogo. El club de Rio de Janeiro adquirió el 85% de la ficha del extremo de Nacional en 3 millones de dólares y Nacional se queda con el 15% restante.

Recordemos que Villalba llegó a Nacional esta temporada desde Montevideo City Torque. En ese momento Nacional pagó 800 mil dólares por el 60% de su ficha y el ciudadano se quedó con el 40% restante.

Para Nacional con esta venta le quedan libres 1.500.000 millones de dólares Medios brasileros se hacen eco de la llegada de Villalba a Botafogo y titulan que llego el jugador más rápido del mundo. Los hinchas del Fogao lo esperan con los brazos abiertos y con mucha ilusión de que pueda explotar en el equipo carioca.