Udelar | Plan de estudios | Pasantías

Solo 50 cupos: Udelar lanzará una carrera inédita para este 2026

La Udelar abrirá en 2026 una nueva carrera que se enfoca en tecnología, comunicación y creatividad. Tendrá una primera generación piloto con cupos limitados.

Nueva carrera de la Udelar. Imagen ilustrativa.

La formación, desarrollada por la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y la Facultad de Ingeniería (Fing), tendrá una primera generación piloto con un cupo de 50 estudiantes. Las preinscripciones estarán abiertas del 4 al 15 de febrero.

Plan de estudios

La LIM está dirigida a personas interesadas en el cruce entre innovación tecnológica y creatividad humana, con foco en los desafíos contemporáneos de los medios, la comunicación y la industria cultural. Su objetivo es formar profesionales capaces de responder a un entorno en constante cambio, combinando saberes de las ciencias sociales, las humanidades, la ingeniería y las prácticas creativas.

El plan de estudios, de cuatro años, se estructura en tres grandes áreas: Ingeniería; Información, comunicación y medios; y Creatividad e innovación. Dentro de estas áreas, la carrera desarrolla líneas como comunicación e inteligencia artificial, preservación audiovisual, diseño de interacción, comunicación accesible e investigación-creación audiovisual.

El programa permite a cada estudiante construir un trayecto personalizado, con acompañamiento docente, e integra actividades prácticas todos los años. Estas instancias se desarrollan en laboratorios especializados y buscan replicar dinámicas reales del trabajo profesional, a través de proyectos colaborativos.

Pasantías

La formación tendrá cursos, talleres, seminarios y pasantías en la FIC, la Fing y otros servicios universitarios o instituciones reconocidas. Para obtener el título se requieren 360 créditos y un trabajo final que puede adoptar diversas modalidades: desarrollo tecnológico, producción mediática, investigación aplicada o una propuesta artística o experimental.

La presentación oficial de la carrera será este miércoles 10 de diciembre a las 19.00 en el salón 212 de la FIC, instancia abierta al público e ideal para quienes busquen ampliar información o despejar dudas.

