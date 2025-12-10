Solo 50 cupos: Udelar lanzará una carrera inédita para este 2026

El plan de estudios, de cuatro años, se estructura en tres grandes áreas: Ingeniería; Información, comunicación y medios; y Creatividad e innovación. Dentro de estas áreas, la carrera desarrolla líneas como comunicación e inteligencia artificial, preservación audiovisual, diseño de interacción, comunicación accesible e investigación-creación audiovisual.

El programa permite a cada estudiante construir un trayecto personalizado, con acompañamiento docente, e integra actividades prácticas todos los años. Estas instancias se desarrollan en laboratorios especializados y buscan replicar dinámicas reales del trabajo profesional, a través de proyectos colaborativos.

Pasantías

La formación tendrá cursos, talleres, seminarios y pasantías en la FIC, la Fing y otros servicios universitarios o instituciones reconocidas. Para obtener el título se requieren 360 créditos y un trabajo final que puede adoptar diversas modalidades: desarrollo tecnológico, producción mediática, investigación aplicada o una propuesta artística o experimental.

La presentación oficial de la carrera será este miércoles 10 de diciembre a las 19.00 en el salón 212 de la FIC, instancia abierta al público e ideal para quienes busquen ampliar información o despejar dudas.