BPS acelera trámites y garantiza aumentos reales para los que menos ganan

Se mejoran los ingresos

Además de los avances en gestión, Ferrari remarcó la recuperación de políticas que mejoran los ingresos de quienes menos ganan. “Creo que es muy importante, más allá de que los números siguen siendo insuficientes, la decisión que se tomó en junio y que ahora se ve reafirmada: la partida para las jubilaciones más bajas vuelve a ser un aumento real y no un adelanto, como ocurría en la administración pasada”, afirmó. Recordó que, entre 2021 y 2024, ese monto se descontaba a fin de año, impidiendo incrementos reales durante cinco años consecutivos.

El director explicó que este mecanismo, creado en 2007, otorgaba un aumento en junio que no se descontaba en diciembre. Su interrupción en el período anterior afectó especialmente a las jubilaciones mínimas, que hoy, según la Ley 16.713, equivalen a 10.900 pesos. Con los complementos diferenciales, en cambio, quienes los reciben perciben 20.548 pesos. “No es suficiente, nadie lo discute. Pero lo que sí hay que defender es la continuidad de esas políticas”, sostuvo.

Canasta de fin de año

Ferrari añadió que en estas semanas más de 155.000 personas —entre beneficiarios del ajuste y mayores de 65 años que cobran pensiones de viudez, invalidez o vejez— están comenzando a recibir la canasta de fin de año de 3.151 pesos, un ingreso extraordinario que refuerza el apoyo en un período clave.

El director recordó que la administración asumió un organismo con 58.000 expedientes acumulados, una reducción marcada del personal —173 retiros entre 2023 y 2024 con reposición limitada— y sistemas informáticos sin actualizaciones sustanciales desde hace dos décadas. Por ello se definieron tres prioridades: reducir el atraso en trámites, fortalecer recursos humanos y modernizar la infraestructura tecnológica.

La actividad del jueves se realizará a las 10:00 en el Centro de Estudios del BPS (Av. 18 de Julio 1912) y podrá seguirse también en vivo a través de YouTube, para asegurar el acceso abierto al público.