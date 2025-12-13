Orsi sobre 2026: "El año que viene es el año de la ejecución, ese es el compromiso"

El mandatario agregó que 2025 fue “un año dedicado a la elaboración del Presupuesto; una vez que se vota das vuelta la página y arrancás con otra”, dijo, y agregó que “el año que viene es el año de la ejecución, ese es el compromiso”.

En otro orden, Orsi sostuvo que en el Congreso de Ministros, que se prolongó por más de tres horas, no se habló del caso Cardama y la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

El mensaje en redes

En un mensaje en redes sociales, el mandatario indicó que fue "un espacio de trabajo" que permitió al gobierno "revisar lo hecho, corregir lo necesario" y destacó "el compromiso de todo el equipo. Cada ministro, cada director y cada funcionario del Estado" que permitió un avance "con seriedad y transparencia".

"Uruguay crece cuando trabajamos juntos, con diálogo, con responsabilidad y con visión de futuro. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a continuar impulsando: un país estable, con oportunidades y con instituciones que funcionan", afirmó.

Metas para 2026

En lo que tiene que ver con metas, se puso el foco en los primeros seis meses de 2026. Asimismo, se mostró “satisfacción” por las características de la aprobación del presupuesto quinquenal. Más allá de lo general, en la instancia varios ministros hicieron uso de la palabra en línea con una evaluación y proyección de su cartera. Además de lo estrictamente programático, quedó en evidencia la existencia de "mucha preocupación" por la situación que se vive en el Caribe como consecuencia de las acciones militares de Estados Unidos.

También quedó asentada la pretensión del presidente Orsi de que en 2026 se logre la “concreción” de ciertas acciones desde una coordinación en los Consejos de Ministros “más cercanos en el tiempo”.

Pasando raya a los resultados sobre política comercial, existe un posicionamiento “muy fuerte” que permitirá a partir de 2026 aprovechar los acuerdos comerciales negociados durante el primer año de gobierno. Con el crecimiento como elemento central en la estrategia de gobierno, en el Consejo de Ministros se hizo referencia al impacto que puede tener en las exportaciones y las inversiones en el país el cierre del acuerdo con la Unión Europea dentro de una semana.