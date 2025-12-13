Hacete socio para acceder a este contenido

Consejo de MInistros

Orsi sobre 2026: "El año que viene es el año de la ejecución, ese es el compromiso"

En el Consejo de Ministros encabezado por Yamandú Orsi se pusieron sobre la mesa avances y se marcaron metas para los primeros 6 meses de 2026.

El presidente Yamandú Orsi.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Se termina el 2025 y el gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi ya planifica lo que será el 2026, un año plagado de desafíos para la actual administración.

Desde que asumió el nuevo gobierno en marzo, debió afrontar varios temas complejos y con el nuevo presupuesto aprobado mira con optimismo lo que se viene.

El primer mandatario participó este viernes del acto de graduación en la Escuela Militar de Toledo y luego, en una breve rueda de prensa, explicó que, en el Consejo de Ministros realizado durante la mañana, se hizo “una revisión de lo que fue el año y de lo que se nos viene”.

El mandatario agregó que 2025 fue “un año dedicado a la elaboración del Presupuesto; una vez que se vota das vuelta la página y arrancás con otra”, dijo, y agregó que “el año que viene es el año de la ejecución, ese es el compromiso”.

En otro orden, Orsi sostuvo que en el Congreso de Ministros, que se prolongó por más de tres horas, no se habló del caso Cardama y la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

El mensaje en redes

En un mensaje en redes sociales, el mandatario indicó que fue "un espacio de trabajo" que permitió al gobierno "revisar lo hecho, corregir lo necesario" y destacó "el compromiso de todo el equipo. Cada ministro, cada director y cada funcionario del Estado" que permitió un avance "con seriedad y transparencia".

"Uruguay crece cuando trabajamos juntos, con diálogo, con responsabilidad y con visión de futuro. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a continuar impulsando: un país estable, con oportunidades y con instituciones que funcionan", afirmó.

Metas para 2026

En lo que tiene que ver con metas, se puso el foco en los primeros seis meses de 2026. Asimismo, se mostró “satisfacción” por las características de la aprobación del presupuesto quinquenal. Más allá de lo general, en la instancia varios ministros hicieron uso de la palabra en línea con una evaluación y proyección de su cartera. Además de lo estrictamente programático, quedó en evidencia la existencia de "mucha preocupación" por la situación que se vive en el Caribe como consecuencia de las acciones militares de Estados Unidos.

También quedó asentada la pretensión del presidente Orsi de que en 2026 se logre la “concreción” de ciertas acciones desde una coordinación en los Consejos de Ministros “más cercanos en el tiempo”.

Pasando raya a los resultados sobre política comercial, existe un posicionamiento “muy fuerte” que permitirá a partir de 2026 aprovechar los acuerdos comerciales negociados durante el primer año de gobierno. Con el crecimiento como elemento central en la estrategia de gobierno, en el Consejo de Ministros se hizo referencia al impacto que puede tener en las exportaciones y las inversiones en el país el cierre del acuerdo con la Unión Europea dentro de una semana.

