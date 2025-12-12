"Ataduras": Sociedad Anónima reflexiona en Carnaval sobre quienes nos sostienen

“Estos retornos le está haciendo muy bien al grupo porque hay gente que conoce de qué se trata eh todo esto, cómo lo hacemos nosotros. Entonces, es como que naturalmente se da un volver a las raíces”, algo que lleva a “reencontrarnos con nosotros y eso está buenísimo”.

El espectáculo para el 2026: “Ataduras”

Carlos Barceló explicó que para este Carnaval, el hilo conductor serán las marionetas, porque buscan plantear que “ todos somos marionetas en manos de algún titiritero”.

En base a esto, se enfocarán en las condicionantes “de nuestra vida, que van desde el estudio, la familia, la sociedad, los padres, los profesores, la educación, todo lo que de alguna manera nos va conduciendo sutilmente o a veces no tan sutilmente y nos condiciona y nos maneja como que fuera un titiritero a nosotros”, se explayó.

El director de Sociedad Anónima contó que una parte del espectáculo va a proponer “cortar los hilos” que ata a las marionetas, pero que al hacerlo van a descubrir “desde una mirada más madura”, que esos hilos que nos “condicionan, también nos sostienen”.

Esto no solo pasa con las familias, sino que pasa con grupos sociales o políticos, los cuáles pueden “molestarnos o cansarnos”, pero que “están ahí cuando necesitamos”. “Es una una mirada, creo, interesante sobre sobre nuestra vida en sociedad, que sirve para cualquier país del mundo, pero que apunta a la realidad uruguaya”, agregó.

Carlos Barceló, destacó que en el armado del espectáculo hubo “una participación de gente de las más variadas edades”, algo que es habitual en el conjunto pero que “creo que este año con una amalgama mucho más efectiva”.

Sociedad Anónima

Renovación de la categoría humoristas

Uno de los conjuntos que logró superar la prueba de admisión para ser parte del Carnaval 2026, fue humoristas Social Club, conjunto de jóvenes que harán su debut en la máxima fiesta popular de nuestro país.

“Es fundamental y está buenísimo que se de esta renovación”, afirmó Barceló al ser consultado sobre el efecto que puede tener la llegada del conjunto. “Creo que es lo más interesante que propone este grupo nuevo, es que ellos crean lo suyo, no es que lo arma alguien y le dice, "Estas son las letras, hagan esto," sino que ellos hacen su camino creativo y comunicativo, que que es la mitad de la fiesta”, destacó.

Barceló además, sostuvo que esta renovación la viven en la interna de Sociedad Anónima en la que “tenemos un par de generaciones de diferencia y la compartimos como creativos”, algo que a su entender, “está buenísimo”