La Intendencia proyecta una nueva ciclovía desde el Centro hasta el Cerro

Primera etapa de 9 kilómetros

Benítez dijo que esa primera etapa supondría unos nueve kilómetros aproximadamente "desde el Centro de Montevideo hacia el Cerro".

El jerarca dio más pistas también de por dónde se planea avanzar luego.

"Después tenemos otros proyectos de ciclovía que estamos evaluando: sobre Bulevar Artigas, en la parte que va desde el Obelisco hacia la Rambla; en Bulevar Batlle y Ordóñez, en un tramo de unos seis kilómetros; en la calle Coronel Raíz y en la calle José Pedro Varela; en esos dos casos van a ser entre 1.300 y 1.600 metros", sostuvo el director de Movilidad.

De todas formas, Benítez recordó que, a diferencia del plan para arreglo de veredas y el de calle, no debe presentarlo en los primeros 180 días de gestión. Respecto a esos dos temas, Bergara se había comprometido en la campaña a hacerlo en ese plazo.

"No nos obligamos a presentarlo dentro de los primeros seis meses, pero entendemos que a la brevedad vamos a poder presentarles un plan de desarrollo. Y, además, nuestra intención es presentar algunas propuestas más, para que luego sean trabajadas por los gobiernos departamentales que vengan, pero que ya cuenten con la intención de posibles desarrollos de ciclovías y bicisendas", cerró al respecto en su comparecencia ante los ediles.