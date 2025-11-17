Las ciclovías en Montevideo se han multiplicado en los últimos años y parece que continuarán en el futuro. La creación de una ciclovía por 18 de Julio, y luego otra por la Rambla Sur, marcaron el puntapié inicial durante la gestión de Carolina Cosse en la Intendencia capitalina. Con la inauguración de esta última, en setiembre de 2024, la ciudad llegó a cerca de 78 kilómetros de ciclovías y bicisendas. El nuevo intendente Mario Bergara quiere incorporar 22 km a esa red y alcanzar un total de 100 km.
La Intendencia proyecta una nueva ciclovía desde el Centro hasta el Cerro
