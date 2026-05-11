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Sociedad Nacional | Chile | detenidos

Los transportadores

Dos choferes uruguayos siguen detenidos en Chile por llevar drogas y arma de la barra de Nacional

Los choferes están en Santiago de Chile, tras ser detenidos a principios de abril cuando Nacional jugó por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido en Iquique.

Los hinchas de Nacional pudieron volver a Uruguay, mientras los choferes siguen detenidos en Chile.

Los hinchas de Nacional pudieron volver a Uruguay, mientras los choferes siguen detenidos en Chile.

 FocoUy / Agencia Aton
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Por Redacción Caras y Caretas

Dos choferes uruguayos que hace más de un mes trasladaron en bus a hinchas de Nacional para presenciar el encuentro ante el Coquimbo Unido en la ciudad de Iquique (Chile) el pasado 8 de abril, siguen detenidos en la capital de ese país.

El día posterior al primer partido de lo tricolores, por la 67a edición de la Copa Libertadores, que terminó 1 a 1, uno de los buses que llevaba a la barra de Nacional fue detenido por Carabineros (policías chilenos), quienes encontraron drogas y un arma de fuego en la cabina de del chofer del vehículo de pasajeros.

Cancillería pendiente de la situación de los trabajadores uruguayos detenidos

Los choferes y el bus quedaron detenidos en Santiago de Chile, mientras los hinchas pudieron regresar a Uruguay en otro bus.

Según informó Montevideo Portal, los transportistas espera que el proceso tenga algún avance judicial; mientras tanto, Cancillería uruguaya está prestando asistencia para colaborar con la situación de los compatriotas.

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