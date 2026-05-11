Dos choferes uruguayos que hace más de un mes trasladaron en bus a hinchas de Nacional para presenciar el encuentro ante el Coquimbo Unido en la ciudad de Iquique (Chile) el pasado 8 de abril, siguen detenidos en la capital de ese país.
Los transportadores
Dos choferes uruguayos siguen detenidos en Chile por llevar drogas y arma de la barra de Nacional
Los choferes están en Santiago de Chile, tras ser detenidos a principios de abril cuando Nacional jugó por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido en Iquique.