Nacional abre negociaciones por un extremo de Platense que fue figura ante Peñarol

El cordobés Mainero fue el encargado de romper el cero en la histórica victoria ante Peñarol para Platense en el Estadio Campeón del Siglo y facturó el primer gol del Calamar en la historia de la Conmebol Libertadores 2026, dejando una muy buena imagen en ese partido.

Llega Arias para el arco

Este viernes esta previsto que arribe a Montevideo el arquero Alexis Martín Arias. El jugador se realizará la revisión médica y firmará contrato por dos años y medio con los tricolores. También se espera que este fin de semana llegue el costarricense Francisco Calvo.

Con Zuculini ya incorporado a los entrenamiento, Nacional cumplió con las prioridades del entrenador: un arquero, un zaguero central y un volante.

Ahora va por más. Un extremo y seguramente un volante. Por la banda Mainero es una posibilidad, mientras siguen esperando una definición por Alan Rodríguez.

El vicepresidente Flavio Perchman dijo hace algunos días que el volante central uruguayo “Alan Rodríguez es otra prioridad”. Según el dirigente de Nacional, el mediocampista de Inter de Porto Alegre está “avanzando”, pero no se ha cerrado.

Sobre la posible salida de Luciano Boggio en caso de que llegue Rodríguez, el dirigente Alex Saúl respondió: Depende del precio, nosotros hablamos con Pablo Boselli antes del Mundial y no tenía nada. No hay intención de que salga, al menos que sea algo muy bueno para el club y para él", sentenció.