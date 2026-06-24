Nacional busca un centrodelantero para acompañar a Maxi Gómez

Martirena es lateral derecho, inicio su carrera en Liverpool para luego pasar a Racing de Avellaneda en donde ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025 con los de Avellaneda.

Es un lateral que tiene mucha proyección en cancha, con un muy buen pie a la hora de la pelota quieta. Los números de Martirena en Racing son de 99 partidos y 10 goles.

Otro jugador por el cual se interesó Nacional en las últimas horas es Tiziano Correa. El delantero surgido en River Plate juega para Cerro Largo y con solo 21 años viene demostrando su valía en el equipo Arachán. No se descarta que en las próximas horas la dirigencia tricolor abre negociaciones para poder cerrar al atacante.

Uno que estuvo a punto de irse es Camilo Cándido. El lateral izquierdo estuvo muy cerca de partir a la MLS pero finalmente continuará en el tricolor.

Con el arribo de Zuculini, el costarricense Calvo y si se define la contratación del arquero Arias, el tricolor todavía busca un par de jugadores más. Uno sería un delantero para acompañar a Gómez (también esta Silvera y Núñez) y el otro un extremo para tener mayor recambio en el banco de suplentes.