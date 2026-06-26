28J: actividades, consignas y reclamos en el marco del Mes del Orgullo.

La activista contó que el colectivo Casa y Biblioteca Lesbofeminista MemoriaLes surgió con el objetivo de "recuperar la historia de la lucha lesbofeminista, con el tiempo incorporó a personas trans, no binarias o que se identifican de otra forma".

Olivera detalló que este año la convocatoria comenzó el 29 de mayo con una reunión abierta en la que participaron colectivos como Escuelita Trans, personas migrantes, racializadas y activistas de distintas organizaciones y también autónomas. A partir de tres instancias de discusión abiertas se definieron las actividades del Mes del Orgullo.

Las reuniones organizativas, según destacó, se desarrollaron en el local de AFFUR, que colaboró con la coordinación facilitando el espacio y apoyando económicamente el traslado de participantes provenientes del interior del país.

Dos jornadas para el Orgullo

La primera actividad se desarrollará el jueves 26 de junio, a las 18 horas, en Plaza Libertad bajo la consigna "Ante el odio: poesía orgullosa". La entrevistada contó que la jornada incluirá lecturas del Laboratorio de Prácticas Poéticas Armen, un micrófono abierto para quienes deseen compartir poemas y el cierre musical de Mika y Las Dikotomikas.

Además, informó que durante la actividad se recibirán alimentos no perecederos, productos de higiene, salud y herramientas para colaborar con las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Venezuela.

Consultada sobre el mensaje que busca trasmitir la actividad, la entrevistada manifestó que responde a una preocupación por el crecimiento de los discursos de odio en la región. "Entendemos que hay una avanzada fascista, que las ultraderechas están avanzando por Latinoamérica habilitando los mensajes de odio y las prácticas de odio contra las disidencias sexuales, contra las mujeres, contra las personas racializadas, y las inmigrantes", afirmó.

Para quienes integran la coordinadora, los discursos de odio no son fenómenos espontáneos, sino que, en muchos casos, están organizados. "El odio hacia lo diferente, hacia las identidades sexopolíticas diferentes, muchas veces se piensan como algo naturalizado. Desde nuestra coordinadora, queremos aclarar qye hay un montón de grupos políticamente financiados para esparcir esos mensajes de odio, no sólo a través de presidentes, sino de organizaciones que cuentan con financiamiento para inyectar esos mensajes en la sociedad, y que esta luego termina replicando".

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"No en nuestro nombre"

La segunda actividad tendrá lugar el 28 de junio desde las 16 horas en Ensayo Abierto, en Ciudad Vieja, bajo la consigna "Con orgullo decimos: no en nuestro nombre".

La acción incluirá proyección de cortometrajes documentales con la realizadora Rocío Yambí, la presentación de la obra Pesadillas en Ciudad Vieja, del colectivo Formidrag, una exposición fotográfica sobre las primeras marchas del Orgullo, presentaciones musicales, una performance colectiva y la lectura de una proclama.

Con respecto a la consigna elegida, Olivera explicó que busca expresar una posición política frente al contexto internacional y, al mismo tiempo, denunciar el incumplimiento de derechos en Uruguay. "Entendemos que muchas veces se elaboran o se implementan leyes que de alguna manera tienden a atender las preocupaciones de las identidades sexopolíticas, de las disidencias sexuales, pero que no se implementan correctamente", afirmó.

Como ejemplo mencionó la Ley Integral para Personas Trans y la Ley 19.580 sobre violencia basada en género, que, según sostuvo, aún presentan dificultades para garantizar plenamente los derechos de las poblaciones a las que están dirigidas. "La ley integral para personas trans no ha logrado eliminar las barreras que tienen que ver con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, con los tratamientos de adecuación de género u hormonización que muchas veces no están siendo cumplidos", ejemplificó.

Y agregó: "Tenemos muchas compañeras viviendo en refugios en situación de calle", indicó, al mencionar el trabajo realizado por el proyecto Transur para documentar esas realidades.

También se refirió especialmente a las violencias que padecen estas poblaciones. "Estamos viviendo y acompañando la movilización de compañeras y compañeres que hace más de 10 años vienen denunciando en la calle la persistente cifra de feminicidios y de transfeminicidios. En el caso de los transfemicidios muchas veces ni siquiera tienen una resolución", cuestionó.

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Reclamos vigentes

La entrevistada enfatizó en que, pese a la aprobación de distintas normas durante los últimos años, continúan existiendo dificultades para acceder a derechos básicos. En ese sentido, aseguró que la coordinación busca recuperar las reivindicaciones históricas de las primeras marchas del Orgullo realizadas en Uruguay, en el año 1993. "Lo que queremos es rescatar y hacer nuestros los reclamos de las primeras marchas de 1993", afirmó.

Recordó que entonces las consignas centrales eran "vivienda, salud, trabajo y educación" y consideró que esas demandas mantienen plena vigencia. "Básicamente hoy lo que nosotros estamos reclamando es vivienda, salud, trabajo y educación, con una perspectiva interseccional que pueda entender que nuestras trayectorias de vida marcadas por la exclusión, que muchas veces es familiar, por el odio social y por la violencia institucional agravan nuestras posibilidades o limitan nuestras posibilidades de desarrollarnos", expresó.

"Celebramos que hayan habido gestos de implementar leyes, pero también vemos con preocupación que no haya un pronunciamiento sistemático de parte del gobierno de dar el debido presupuesto para que esas leyes se cumplan", añadió.

Invisibilización y contexto regional

Otra de las reivindicaciones que planteó Olivera tiene que ver con las diferentes formas de invisibilización que continúan enfrentando las identidades lésbicas, de quienes, de acuerdo a la entrevistada "se desconocen sus necesidades y preocupaciones". "Sabemos que hay un odio latente que viene bajando desde Latinoamérica y no sabemos muy bien en qué espacio podemos ser libres de existir orgullosamente o no", afirmó.

Por otro lado, aseguró que muchas mujeres lesbianas continúan denunciando situaciones de discriminación laboral y la necesidad de evaluar permanentemente en qué espacios pueden expresar abiertamente su identidad.

Con respecto al contexto regional, vinculó esa preocupación con el crecimiento de expresiones de ultraderecha y mencionó especialmente el impacto que, a su entender, tuvieron declaraciones del presidente argentino Javier Milei.

También recordó el triple lesbicidio ocurrido en el barrio porteño de Barracas como un hecho que, según sostuvo, evidenció la violencia que atraviesa a las disidencias sexuales.

La convocatoria para las actividades del 28J, concluyó, está dirigida "a toda persona que resuene con estos principios", con el objetivo de construir un espacio colectivo que articule memoria, cultura y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.