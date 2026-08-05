Embajada de China donó juguetes al Pereira Rossell por el Mes de la Niñez.

La jerarca sostuvo que estas acciones generan un impacto positivo tanto en los pacientes como en quienes participan de la actividad. "Siempre es una actividad que alegra no solamente a los niños, sino también a los que formamos parte de estas entregas hoy y que creemos que mejora la experiencia del que tiene que transitar por un hospital", expresó.

Consultada sobre la respuesta de las familias, De Luca aseguró que reciben este tipo de gestos con entusiasmo. "Las familias lo reciben muy lindo, vieron que se acercan, nos piden regalos, estamos convencidos que es un lindo gesto, es algo muy noble", dijo.

Además, destacó que durante todo agosto distintas organizaciones colaboran con el hospital. "Durante todo el mes, por suerte al Centro Hospitalario se acercan organizaciones, fundaciones, empresas, con el espíritu de donar y de hacerle llegar un presente a los niños que se atienden acá, que son de todo el país", agregó.

Una forma de mostrar la amistad entre China y Uruguay

Por su parte, el encargado de Negocios a.i. de la Embajada de China en Uruguay, He Fei, señaló que la donación busca reflejar el vínculo entre ambos países. "Es un gusto para mí visitar este hospital y hacer una donación. Y eso es para mostrar la amistad entre China y Uruguay", manifestó.

El diplomático explicó que la iniciativa surgió en el contexto del buen momento que, según indicó, atraviesa la relación bilateral. "Ahora China y Uruguay tiene una buena relación en todos los ámbitos y esta actividad de hoy es para profundizar los intercambios en área de adolescentes, de niños", afirmó.

Asimismo, expresó su deseo de que las nuevas generaciones fortalezcan ese vínculo en el futuro. "Es nuestro deseo que puede prolongar la amistad entre los dos países. Y espero los niños de Uruguay pueden crecer sana y felizmente y después cuando está mayor puede profundizar, puede dedicarse a profundidad las cooperaciones y la amistad entre dos países", concluyó.