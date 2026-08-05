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Sociedad

Relaciones bilaterales

Embajada de China donó juguetes al Pereira Rossell por el Mes de la Niñez

La donación incluyó juguetes y artículos para recién nacidos y bebés. La embajada destacó que la iniciativa busca fortalecer la amistad entre China y Uruguay.

Embajada de China donó juguetes al Pereira Rossell por el Mes de la Niñez.

Embajada de China donó juguetes al Pereira Rossell por el Mes de la Niñez.

 Meri Parrado
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Embajada de la República Popular China en Uruguay entregó este miércoles juguetes y artículos para recién nacidos y bebés al Centro Hospitalario Pereira Rossell, en una actividad realizada en el marco del Mes de la Niñez. Los presentes fueron distribuidos entre pacientes del Hospital Pediátrico y del Hospital de la Mujer, tanto en áreas ambulatorias como en los sectores de internación.

Embajada de China donó juguetes al Pereira Rossell por el Mes de la Niñez.

Embajada de China donó juguetes al Pereira Rossell por el Mes de la Niñez.

Mejorar la experiencia de las infancias

La contadora y adjunta de la Dirección General del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Verónica De Luca, explicó que este tipo de iniciativas forman parte de las actividades que el centro desarrolla cada agosto con motivo del Día de la Niñez. "Entendemos que siempre acercar un regalo mejora la experiencia de los niños y de las familias que tienen que transitar por un hospital", expresó.

De Luca relató que durante la jornada se entregaron obsequios a usuarios que asistieron a consultas en policlínicas y áreas ambulatorias, mientras que los regalos destinados a los pacientes internados serán distribuidos posteriormente debido a las restricciones vinculadas al aumento de las infecciones respiratorias propias de esta época del año.

La jerarca sostuvo que estas acciones generan un impacto positivo tanto en los pacientes como en quienes participan de la actividad. "Siempre es una actividad que alegra no solamente a los niños, sino también a los que formamos parte de estas entregas hoy y que creemos que mejora la experiencia del que tiene que transitar por un hospital", expresó.

Consultada sobre la respuesta de las familias, De Luca aseguró que reciben este tipo de gestos con entusiasmo. "Las familias lo reciben muy lindo, vieron que se acercan, nos piden regalos, estamos convencidos que es un lindo gesto, es algo muy noble", dijo.

Además, destacó que durante todo agosto distintas organizaciones colaboran con el hospital. "Durante todo el mes, por suerte al Centro Hospitalario se acercan organizaciones, fundaciones, empresas, con el espíritu de donar y de hacerle llegar un presente a los niños que se atienden acá, que son de todo el país", agregó.

Una forma de mostrar la amistad entre China y Uruguay

Por su parte, el encargado de Negocios a.i. de la Embajada de China en Uruguay, He Fei, señaló que la donación busca reflejar el vínculo entre ambos países. "Es un gusto para mí visitar este hospital y hacer una donación. Y eso es para mostrar la amistad entre China y Uruguay", manifestó.

El diplomático explicó que la iniciativa surgió en el contexto del buen momento que, según indicó, atraviesa la relación bilateral. "Ahora China y Uruguay tiene una buena relación en todos los ámbitos y esta actividad de hoy es para profundizar los intercambios en área de adolescentes, de niños", afirmó.

Asimismo, expresó su deseo de que las nuevas generaciones fortalezcan ese vínculo en el futuro. "Es nuestro deseo que puede prolongar la amistad entre los dos países. Y espero los niños de Uruguay pueden crecer sana y felizmente y después cuando está mayor puede profundizar, puede dedicarse a profundidad las cooperaciones y la amistad entre dos países", concluyó.

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