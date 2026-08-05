Una policía se tiroteó con rapiñeros y dejó a uno grave

El episodio ocurrió en la noche del martes 4, cuando cuatro delincuentes intentaron rapiñar a una funcionaria de la Policía Nacional que circulaba en su moto -vestida de civil- por la avenida 19 de Abril y Agraciada, en el barrio Prado de Montevideo.
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Detalles del intento de rapiña en el Prado
Los rapiñeros hicieron que la mujer se detenga y baje del vehículo para robárselo. En el momento que dos de los delincuentes pretendían mostrarle sus armas de fuego, la policía sacó su arma de reglamento y disparó, al menos, cinco veces, de acuerdo con la información consignada por Subrayado.
En ese momento, tres de los hombres subieron a las motos y huyeron, mientras que el cuarto, de 23 años, quedó herido en la calle. El joven delincuente, recibió un disparo en el glúteo derecho que le provocó varias perforaciones internas. Fue trasladado en un patrullero al herido al Hospital Español; donde está internado en CTI en grave estado, con custodia policial.
La escena del crimen fue periciada por Policía Científica y los investigadores de la zona operacional I reunieron filmaciones de cámaras de videovigilancia de la zona para determinar que fue lo que sucedió.
Mientras tanto, la Policía sigue la búsqueda de los tres rapiñeros prófugos.