Una policía se tiroteó con rapiñeros y dejó a uno grave

En ese momento, tres de los hombres subieron a las motos y huyeron, mientras que el cuarto, de 23 años, quedó herido en la calle. El joven delincuente, recibió un disparo en el glúteo derecho que le provocó varias perforaciones internas. Fue trasladado en un patrullero al herido al Hospital Español; donde está internado en CTI en grave estado, con custodia policial.