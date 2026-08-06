Ranking internacional: ¿Cuál es la universidad más prestigiosa del Uruguay?

Entre los aspectos que analiza se encuentran la reputación académica, la valoración que hacen los empleadores sobre los graduados, la relación entre estudiantes y docentes, el impacto de la investigación mediante las citas científicas por profesor, la red internacional de investigación, la presencia de docentes y estudiantes extranjeros, la empleabilidad de los egresados y el desempeño en materia de sustentabilidad.

En algunos casos, el ranking no asigna un puesto exacto, sino que agrupa a las instituciones en franjas cuando obtienen puntuaciones prácticamente idénticas.

La Udelar lidera con amplia ventaja

En la edición 2027 participaron cuatro universidades uruguayas, pero solo una logró ubicarse claramente por encima del resto.

La Universidad de la República (Udelar) alcanzó el puesto 652 del mundo, convirtiéndose nuevamente en la institución de educación superior mejor posicionada del país. Además, se ubicó como la 21.ª mejor universidad de América Latina.

Detrás de la Udelar aparece la Universidad Católica del Uruguay, que quedó ubicada en la franja 801-850.

Más abajo figura la Universidad de Montevideo , ubicada entre los puestos 851-900 , mientras que la Universidad ORT Uruguay se posicionó en el rango 1001-1200.

Estas franjas responden a la metodología de QS, que agrupa a universidades con resultados muy similares en lugar de asignarles una posición individual.

El panorama internacional

A nivel mundial, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) conservó el primer lugar del ranking y se mantiene como la universidad más prestigiosa del planeta.

En la región también sobresale la Universidad de Buenos Aires (UBA), que continúa ubicada entre las 100 mejores universidades del mundo (84), un desempeño que la consolida como una de las instituciones académicas más destacadas de América Latina.