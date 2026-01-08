Estado uruguayo recibió la donación de tres islas ubicadas en el Río Uruguay

Reflexionó sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo de las plantaciones de soja y eucalipto y el cuidado del ambiente. "Hay que tener la habilidad de mostrar que estos dos mundos conviven", consideró.

Entrega de islas

Por su parte el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó que se trata de un hecho histórico para la conservación del país y el corredor biocultural del río Uruguay, ya que es la primera vez que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas recibe una donación de estas características.

Destacó el gesto de Gilbert Butler de donar estas islas al Estado uruguayo, y dijo que reafirma el rumbo que sigue Uruguay de consolidarse como un país que valoriza el cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible y las energías limpias.

Mientras tanto, el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, explicó: “Hablar de microrregión binacional es un enorme desafío que hoy asumimos”, y aseguró que posiciona al litoral uruguayo en el ámbito nacional e internacional.

Añadió que la naturaleza deberá tratarse como un gran factor de desarrollo, con el ambiente y su cuidado. Además, valoró que su gestión desarrollará la cadena de valor turística.

En ese sentido, identificó como principal desafío a la capacitación de los rionegrenses, así como el estímulo al turismo náutico fluvial para presentar a las islas.

Ortuño anunció que el ministerio definió la ampliación del área protegida Esteros de Farrapos, que incorporará 16 islas y aguas continentales por un total de 5.141 hectáreas, con lo cual se extenderá de las actuales 16.424 a 21.565 hectáreas.

Con respecto a las islas, dijo que son un total de 19 y llegarán a 35 con la ampliación y la reciente donación. “Este proyecto es una semilla que dará origen a otros ”, subrayó.

Las islas donadas

Las donaciones comprendieron las islas Chala, Ingá y Pingüino, que conforman 514 hectáreas. En dos de ellas hay infraestructura de ecoturismo lista para utilizar, incluidos muelles, refugios y baños.

El plan proyectado prevé impulsar economías restaurativas y fortalecer a las comunidades, bajo un modelo basado en la conservación y la conectividad ecológica.

En la isla Ingá, el ministro Ortuño recorrió las instalaciones de un refugio, que forma parte de la donación. Hay tres infraestructuras en las islas donadas a Uruguay.