Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Artigas

Caram con las manos vacías: Colonización rescindió contrato y debe devolver tierras

La “condena penal” en 2024 resulta “incompatible con el estándar ético” que “el INC exige a sus colonos”. aseguró la división Jurídica del instituto.

El exintendente de Artigas, Pablo Cram.

El exintendente de Artigas, Pablo Cram.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Lo ocurrido hace un tiempo en Artigas con el exintendente Pablo Caram (fue condenado por la Justicia), sigue dando que hablar y en las últimas horas se escribió un nuevo capítulo. El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió "rescindir el contrato de arrendamiento" de cambios al colono y exintendente de Artigas Pablo Caram Murillo, apoyándose en un informe de la División Jurídica del ente estatal referido a la “condena” de ese político por “omisión de funcionarios públicos en proceder a denunciar los delitos (artículo 177 del Código Penal)”, según publica este jueves el semanario Búsqueda.

"La condena penal (de 2024) resulta incompatible con el estándar ético que el INC exige a sus colonos, máxime considerando que usufructúan tierras y recursos públicos", conforme con ese informe.

Advirtió que eso "impone mayores exigencias de transparencia y probidad en quienes reciben apoyo estatal" y, a su vez, cumplen un "rol de servidores públicos, que conlleva deberes de ejemplo y compromiso comunitario".

Por lo que, "ajustado a la normativa vigente y proceder en casos similares por el directorio, se rescinda el contrato de arrendamiento, sin más trámite", sugirió.

Resolución del Directorio

Esta recomendación fue aprobada por el directorio del INC en la reunión realizada este miércoles 13 e indica que el directorio del INC resolvió, además, el inicio de medidas tendientes a la libre disponibilidad" de las dos fracciones arrendadas por Caram en la colonia José Artigas, que en conjunto abarcan una extensión de 707 hectáreas, y comunicar estas determinaciones al Poder Ejecutivo, en cumplimiento con el decreto 321 de 2016.

Caramb, quien fue intendente de Artigas entre 2015 y 2024, fue condenado por la Justicia a mediados de 2024 por la omisión en el caso del pago irregular de horas extras en la comuna de ese departamento. En ese momento el exintendente renunció al Partido Nacional, y además quedó inhabilitado por la Corte Electoral para ejercer cargos públicos y presentar candidaturas a las elecciones.

Te puede interesar