Caram con las manos vacías: Colonización rescindió contrato y debe devolver tierras

Por lo que, "ajustado a la normativa vigente y proceder en casos similares por el directorio, se rescinda el contrato de arrendamiento, sin más trámite", sugirió.

Resolución del Directorio

Esta recomendación fue aprobada por el directorio del INC en la reunión realizada este miércoles 13 e indica que el directorio del INC resolvió, además, el inicio de medidas tendientes a la libre disponibilidad" de las dos fracciones arrendadas por Caram en la colonia José Artigas, que en conjunto abarcan una extensión de 707 hectáreas, y comunicar estas determinaciones al Poder Ejecutivo, en cumplimiento con el decreto 321 de 2016.

Caramb, quien fue intendente de Artigas entre 2015 y 2024, fue condenado por la Justicia a mediados de 2024 por la omisión en el caso del pago irregular de horas extras en la comuna de ese departamento. En ese momento el exintendente renunció al Partido Nacional, y además quedó inhabilitado por la Corte Electoral para ejercer cargos públicos y presentar candidaturas a las elecciones.