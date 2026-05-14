Lo ocurrido hace un tiempo en Artigas con el exintendente Pablo Caram (fue condenado por la Justicia), sigue dando que hablar y en las últimas horas se escribió un nuevo capítulo. El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió "rescindir el contrato de arrendamiento" de cambios al colono y exintendente de Artigas Pablo Caram Murillo, apoyándose en un informe de la División Jurídica del ente estatal referido a la “condena” de ese político por “omisión de funcionarios públicos en proceder a denunciar los delitos (artículo 177 del Código Penal)”, según publica este jueves el semanario Búsqueda.
Artigas
Caram con las manos vacías: Colonización rescindió contrato y debe devolver tierras
La “condena penal” en 2024 resulta “incompatible con el estándar ético” que “el INC exige a sus colonos”. aseguró la división Jurídica del instituto.