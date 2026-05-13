Nacional prepara el Intermedio y sale al mercado en busca de refuerzos

Según publica este miércoles Ovación, el área deportiva planea incorporar al menos cinco o seis futbolistas a mitad de año. Los nombres dependerán de múltiples variables, pero una de las más importantes es si logra avanzar o no de fase en la Copa Libertadores.

Nacional tiene la mira puesta en contratar un volante de contención que pueda aportar variantes en una zona que le ha traído problemas durante este semestre, un zaguero por izquierda y un arquero, ya que Ignacio Suárez no cumplió con la expectativa y tuvo varios errores. Esas tres posiciones es seguro que el tricolor contratará para el segundo semestre y algunos más para potenciar al equipo.

A la hora de definir el tipo de inversión a realizar será un factor decisivo si juega o no una copa internacional durante el segundo semestre.

Césped del Gran Parque Central

En la víspera del aniversario número 127, Nacional en reunión de directiva evaluó el cambio de piso del Gran Parque Central. Desde hace tiempo se viene pensando en mejorar las instalaciones del Parque. Como es sabido, hay un proyecto muy ambicioso para terminar el estadio tricolor, hacer un estadio de baloncesto y varias obras más.

Pero esta vez la directiva se centro en el piso del templo tricolor. La directiva está estudiando en cambiar el piso del Gran Parque Central, pasar de césped natural a un piso híbrido. ¿Que significa esto? Que no será 100% natural ni 100% sintético. Es una mezcla entre ambos y esto lo hace más durable y mejor no solo a la vista, sino para el juego.

El proyecto del nuevo piso demoraría casi 5 meses en realizarse. No es necesario bajar la cancha como se había pensando en un principio. El nivel actual permitiría adecuar la nueva cancha.

Las obras de realizarse, empezarían en el mes de noviembre hasta abril del año próximo. La inversión sería aproximada de 1.400.000 dólares.