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Sociedad BPS | enfermedad | trámite

Aumento

BPS: ¿Sabías que se actualizó el tope mensual de subsidios por enfermedad?

La prestación del BPS para trabajadores certificados por enfermedad o accidente laboral tiene un nuevo tope mensual.

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 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Banco de Previsión Social (BPS) actualizó desde enero de 2026 el monto máximo del subsidio por enfermedad, fijando un nuevo tope mensual de $ 67.754 para los trabajadores que deban interrumpir su actividad laboral por motivos de salud o accidentes de trabajo. El límite anterior, vigente en 2025, era de $ 64.911.

El subsidio por enfermedad es una prestación destinada a trabajadores activos imposibilitados de desempeñar sus tareas por razones médicas. El BPS puede cubrir hasta un año de certificación médica, con posibilidad de extender el beneficio por otro año consecutivo o hasta dos años alternados dentro de los últimos cuatro años por una misma dolencia.

Entre los beneficiarios se encuentran trabajadores dependientes de la actividad privada, monotributistas, socios de cooperativas, patrones unipersonales con determinados límites de personal, asistentes personales y representantes legales de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), entre otros. También pueden acceder jubilados que continúen en actividad y estén comprendidos dentro de las categorías habilitadas.

Requisitos mínimos de actividad y aportación

Para acceder al subsidio, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos mínimos de actividad y aportación. En el caso de jornaleros o destajistas, se exigen 75 jornales efectivos trabajados durante el año previo a la enfermedad. Los trabajadores mensuales deben acreditar al menos tres meses de actividad efectiva en el último año, mientras que titulares de empresas unipersonales y monotributistas deberán estar al día con sus aportes y cumplir igual período mínimo de actividad.

El beneficio equivale al 70 % de los ingresos gravados del trabajador, sin incluir aguinaldo, y se calcula tomando como referencia el promedio de ingresos de los 180 días previos al último día trabajado antes de la certificación médica. A ese monto se suma la cuota parte de aguinaldo correspondiente.

¿Cómo se realiza el trámite?

El pago comienza a realizarse desde el cuarto día de certificación. Sin embargo, si existe internación en mutualista o en el domicilio, el subsidio se abona desde el primer día. En los casos de accidente laboral, el Banco de Seguros del Estado (BSE) cubre el 66,67 % del jornal habitual y el BPS complementa el porcentaje restante hasta alcanzar el 70 % previsto por la normativa.

El trámite de certificación médica se realiza directamente a través del prestador de salud, que ingresa los datos al sistema del BPS dentro de las 48 horas posteriores a la consulta médica. El trabajador únicamente debe informar a la empresa sobre su certificación y no necesita concurrir presencialmente al organismo.

FUENTE: BPS

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