Más de 40 colectivos y sectores políticos lanzarón campaña contra el apartheid israelí

En esa línea, afirmó que organismos internacionales han exhortado a tomar distancia del Estado israelí y cuestionó la continuidad de relaciones diplomáticas y comerciales. “Invitamos también a la prensa a distanciarse del sionismo, invitamos a toda la comunidad uruguaya y a la comunidad internacional a ser radical en contra de un genocidio que sigue queriendo exterminar a la población palestina”, expresó.

Por su parte, María Landi, representante de la Coordinadora por Palestina, señaló que el anuncio realizado este viernes “no es solamente un gesto de solidaridad simbólica”, sino “un compromiso efectivo, concreto”, orientado a evitar o romper vínculos con instituciones israelíes o con actores que las respalden.

“Entendemos que todos esos vínculos son de complicidad y son los que ayudan a sostener ese régimen y los crímenes horrendos que Israel está cometiendo contra la población palestina”, afirmó. También vinculó la ofensiva israelí con otros conflictos en Medio Oriente y cuestionó el rol de Estados Unidos y la Unión Europea, a quienes calificó como “copartícipes del genocidio”.

Proclama

Durante la lectura de la proclama, las organizaciones recordaron que el 15 de mayo se conmemora la Nakba —palabra árabe que significa “catástrofe”— en referencia a la creación del Estado de Israel en 1948 y el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos.

“El Estado de Israel se implantó sobre las ruinas de Palestina tras una campaña de limpieza étnica, de asesinato, de expulsión y de destrucción”, señalaron. Asimismo, denunciaron que Israel “lleva ocho décadas violando el derecho internacional e innumerables resoluciones de la ONU con total impunidad”.

El documento sostuvo además que “expertos y expertas en genocidio”, organizaciones internacionales de derechos humanos y organismos de Naciones Unidas han reconocido que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y mantiene un sistema de apartheid contra el pueblo palestino.

“Llevamos dos años y medio asistiendo al primer genocidio de la historia transmitido en vivo y en directo”, afirmaron las organizaciones convocantes, que también reivindicaron la campaña internacional inspirada en el movimiento que impulsó sanciones contra el apartheid sudafricano.

La proclama concluyó con una convocatoria a sindicatos, cooperativas, organizaciones culturales, deportivas y académicas a sumarse a la iniciativa y declararse “espacios libres de apartheid y genocidio”.

"Es un aval": sobre visita de Orsi a portaavion

Durante el intercambio con la prensa, una de las preguntas apuntó a la reciente visita del presidente Yamandú Orsi a un portaaviones estadounidense, un episodio que en los últimos días generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales. El periodista vinculó ese gesto con el respaldo de Estados Unidos a Israel y les consultó qué lectura hacían de la situación.

En respuesta, Landi sostuvo que para quienes militan en solidaridad con Palestina “hay líneas rojas que no se deben cruzar nunca” y calificó el episodio como “inaceptable”. “Estados Unidos es copartícipe del genocidio, porque no hubiera sido posible estos dos años y medio de genocidio transmitido en vivo sin la participación de Estados Unidos”, afirmó.

La activista consideró además que la visita ocurrió en un contexto particularmente sensible debido a la escalada regional de los conflictos en Medio Oriente. “Lo que se permitió en Gaza y en Palestina se está trasladando al Líbano, a Irán y a otros países, y Estados Unidos está detrás. Entonces, ese gesto es un aval”, cuestionó.

Landi también criticó lo que definió como “silencios” de la comunidad internacional frente a la ofensiva israelí y aseguró que la destrucción de infraestructura civil, hospitales, escuelas y universidades en otros países de la región replica lo sucedido en Gaza.

Por su parte, Sonia vinculó el accionar del Estado israelí con las dictaduras latinoamericanas y aseguró que existió colaboración con regímenes represivos durante el período del Plan Cóndor. “Sabemos que históricamente también el sionismo e Israel entrenó hasta a militares torturadores de las dictaduras del Plan Cóndor”, afirmó.

En ese sentido, expresó un “rechazo total” a la “complicidad” de gobiernos con Estados Unidos e Israel y sostuvo que esos vínculos no solo deben analizarse por el conflicto actual en Palestina, sino también “por los genocidios de ayer” en América Latina.

Colectivos firmantes

Adá Yú Huerta Comunitaria, Paysandú

Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República

Agrupación de Mujeres y Disidencias Pan y Rosas

Alter Ediciones

Asociación Cultural Uruguay-Armenia (ASCUA)

Banda Irrintzi

BDS Uruguay-Espacios Libres de Apartheid

Brigada China María, Paysandú

Casa Marx Montevideo

Charrúa Antifascista

Cirqueras Feministas Uruguay

Consejo de la Nación Charrúa

Coordinadora de Feminismos

Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay

CX 36 Radio Centenario

Defensa del Agua Uruguay

Diario La Juventud

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

Fogones de la Memoria

Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba

Fundación Vivían Trías

Hermandad Pro Derechos Uruguay

Judíxs contra el Genocidio Palestino

Juventud Socialista

La Izquierda Diario Uruguay

La Senda

Mentirosa Editorial

Movimiento 26 de Marzo

Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social

Our Voice Voces Insurgentes

Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio

Partido Socialista, Frente Amplio

Paysandú por un Uruguay Soberano – UPM 2 NO

Plenaria Memoria y Justicia

Radio Comunitaria Alternativa FM

Reactiva Contenidos

Red de Ollas al Sur:

Colectiva en la Olla

La Huertolla del Barrio

Merendero Cooperativo Las Bóvedas

Olla Palermo

Olla Popular Cala

Olla Popular Ciudad Vieja

Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas

Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines

Unidad Popular