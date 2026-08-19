INUMET y MetSul prevén jornadas de nubosidad, descenso térmico y vientos con ráfagas

Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse hacia el final del jueves 20 y el viernes 21 de agosto. Los modelos meteorológicos indican el ingreso de aire más frío y la rotación del viento hacia los sectores sur y suroeste. INUMET advierte sobre un incremento en la velocidad del viento, el cual podría presentar rachas de hasta 50 y 60 km/h en zonas costeras y del sur del país, acompañado por una baja probabilidad de precipitaciones aisladas.