INUMET y MetSul prevén jornadas de nubosidad, descenso térmico y vientos con ráfagas

Las principales agencias de meteorología, el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y la perspectiva regional de MetSul, anticipan condiciones de tiempo típicamente invernal para el territorio uruguayo en las próximas jornadas, caracterizadas por mañanas frías, neblinas generalizadas y un gradual incremento de la intensidad del viento.
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De acuerdo con los reportes oficiales de INUMET, este miércoles se presenta con abundante nubosidad, períodos de cielo cubierto y formación de bancos de niebla y neblinas en gran parte del país, con registros térmicos moderados que rondan entre los 6 °C de mínima y los 13 °C de máxima en el área metropolitana.
Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse hacia el final del jueves 20 y el viernes 21 de agosto. Los modelos meteorológicos indican el ingreso de aire más frío y la rotación del viento hacia los sectores sur y suroeste. INUMET advierte sobre un incremento en la velocidad del viento, el cual podría presentar rachas de hasta 50 y 60 km/h en zonas costeras y del sur del país, acompañado por una baja probabilidad de precipitaciones aisladas.
Por su parte, los análisis de tendencias de MetSul apuntan a que la región central y sur del Cono Sur continúa bajo la influencia de masas de aire frío características de la temporada invernal, lo que mantendrá las marcas térmicas en descenso hacia el próximo fin de semana, con mañanas donde los valores mínimos se aproximarán o descenderán de los umbrales más templados, consolidando un ambiente frío a fresco.