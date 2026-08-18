Fernando Cerimedo, director de La Derecha Diario y promotor de Milei, detenido por intento de femicidio

Ataque a balazos

La noche del lunes, dos sujetos vestidos como repartidores de comida rápida se acercaron a Beller en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra y uno de ellos descargó varios disparos de un revólver contra la mujer y luego fugaron en una motocicleta.

Tras resultar herida, Beller fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde continúa internada bajo pronóstico reservado.

Sobre Cerimedo, la situación es que está arrestado; estamos viendo si tiene participación. "La investigación descartará o confirmará las hipótesis", señaló el comandante de la Policía regional, David Gómez.

Beller es una reconocida activista y abogada boliviana de derecha, que era pareja del experto en marketing político.

La Policía investiga el caso como intento de homicidio y busca a los pistoleros, que también sustrajeron el teléfono y la cartera de Beller.

Director de derecha

Señala Página/12 que, además de ser propietario de La Derecha Diario, fue uno de los principales aportantes de La Libertad Avanza para las elecciones 2023. Promovió el encuentro entre Eduardo Bolsonaro y Milei en 2022 y la entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, en un intento de instalar a Milei en el espectro de la derecha y ganarle la partida, como finalmente ocurrió, a Patricia Bullrich.

En Chile también fue importante para desprestigiar el intento de reforma constitucional que llevó adelante el por entonces presidente Gabriel Boric en el año 2023. En Bolivia protagonizó varios choques con dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales y era elogioso del presidente Rodrigo Paz, con quien también habría estado trabajando.

(Redacción en base a Sputnik y Página/12)