Físicos médicos denuncian irregularidades en la gestión de Gabriel González Sprinberg

En intercambio con Caras y Caretas el doctor Álvaro Luongo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Física Médica denunció que una de las preocupaciones centrales es la falta de validez y fundamentación de las decisiones tomadas por González.

“Él [Gabriel González] basado en que la autoridad reguladora puede escribir una norma, escribió una, a partir supuestamente de recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo cual es falso, totalmente falso. ¿Por qué? Porque se basa en un documento que hicieron unas sociedades que se llaman Arcal, que son recomendaciones que fueron hechas y que dice específicamente que no deben ser tomadas como tales, y que el Organismo Internacional de Energía Atómica no se hace responsable ni recomienda que se tomen esas recomendaciones”, explicó.

“Primero que quiero que quede claro, desde el punto de vista laboral, el nivel académico es más que aceptable, es correcto. Claro que te podés superar y podés tener bajo tu título de especialista una maestría, una licenciatura o un doctorado, pero eso no es limitante al ejercer tu profesión que te da un título universitario. Este señor lo que está haciendo es limitar el trabajo de los físicos médicos”, agregó el entrevistado.

Irregularidades en la formación de González Sprinberg, la paradoja

Luongo también reveló irregularidades en la formación y titulación de Gabriel González Sprinberg, director técnico sin pruebas de los títulos requeridos.

“Fíjate la paradoja, este señor que no ha podido demostrar que tiene títulos habilitantes. Gabriel González tiene el cargo de director técnico de la Autoridad Reguladora y para ser director técnico tenés que tener un título habilitante. Él presentó frente a Presidencia de la República, un único título, que es un doctorado en la Universidad de Cuyo argentina, que no está revalidado en Uruguay, por lo tanto, no es válido. Y nunca pudo presentar el título de grado. No hay ninguna constancia de que tenga su título de grado. Se lo pide Presidencia y él no lo entrega. Además, está ocupando un cargo, que dice que es físico médico, y en realidad es un físico teórico. Pero además, este señor fue el responsable de la formación de los físicos médicos, sea que está sentado de los dos lados de la mesa. Se sienta del lado de la mesa la formación, y ahora desde la autoridad reguladora no les está permitiendo trabajar a los físicos que él mismo teóricamente formó”, comentó Luongo.

El punto crítico de esta problemática es la aplicación de una nueva normativa (UY 123) que impondrá restricciones adicionales al trabajo de los físicos médicos. Luongo advirtió que “esta medida conducirá a una escasez de profesionales cualificados, limitando la capacidad de tratamiento y generando un caos en el sistema de atención médica”.

