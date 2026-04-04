Reforma del transporte tendrá varias licitaciones simultáneas

Proyecto va mucho más allá de 18

La reforma del transporte metropolitano contempla la construcción de dos corredores exclusivos para ómnibus articulados eléctricos de alta capacidad, los llamados BRT, de 220 pasajeros, que confluirían en Tres Cruces para luego tomar 18 de Julio hasta Plaza Independencia. Un corredor iría por Avenida Italia y Giannattasio hasta El Pinar, y el otro por 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zonamérica. El proyecto promete reducir los tiempos de viaje entre 25 y 30 minutos para los habitantes del área metropolitana, que incluye a más de 600.000 personas en Canelones.

Además de los dos corredores exclusivos para los ómnibus con capacidad para más de 200 pasajeros, la principal avenida del Uruguay tendrá una ciclovía y una senda de circulación para vehículos particulares desde Bulevar Artigas hasta Ejido.

Desde Ejido, el planteo es que se suprima uno de los carriles de circulación de autos particulares, de forma tal que se mantenga solamente el de salida desde la Ciudad Vieja. La Intendencia de Montevideo también plantea cambiar el sentido de algunas calles, liberar de la circulación del transporte público otras y prohibir estacionar en algunos tramos del Centro.

El financiamiento internacional ya está parcialmente asegurado: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito de 500 millones de dólares y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) otorgó otros 300 millones de dólares.