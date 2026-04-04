Reforma del transporte tendrá varias licitaciones simultáneas

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, adelantó que desde la capital se están poniendo a punto los detalles para la licitación de la reforma de transporte metropolitano; mientras que aseguró que está dispuesto a asistir a la Junta Departamental la veces que sean necesarias para explicar los procesos.
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El jefe departamental aseguró que quedan por trabajar los "detalles finos" relacionados con lo arquitectónico e ingenieril, por lo que se tardarán varios meses en tener todo listo antes de comenzar con el proceso de licitación. Por otro lado, aclaró que están dispuestos a asistir a la Junta Departamental a explicar los procesos que se están llevando a cabo.
“Va a haber varias licitaciones simultáneas, porque la obra tiene que empezar en varios lugares a la vez si aspiramos a cumplir con lo planteado por el presidente de la República de comenzar obras lo antes posible en 2027, para llegar a 2029 con el sistema funcionando”, explicó el jefe departamental.
Proyecto va mucho más allá de 18
La reforma del transporte metropolitano contempla la construcción de dos corredores exclusivos para ómnibus articulados eléctricos de alta capacidad, los llamados BRT, de 220 pasajeros, que confluirían en Tres Cruces para luego tomar 18 de Julio hasta Plaza Independencia. Un corredor iría por Avenida Italia y Giannattasio hasta El Pinar, y el otro por 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zonamérica. El proyecto promete reducir los tiempos de viaje entre 25 y 30 minutos para los habitantes del área metropolitana, que incluye a más de 600.000 personas en Canelones.
Además de los dos corredores exclusivos para los ómnibus con capacidad para más de 200 pasajeros, la principal avenida del Uruguay tendrá una ciclovía y una senda de circulación para vehículos particulares desde Bulevar Artigas hasta Ejido.
Desde Ejido, el planteo es que se suprima uno de los carriles de circulación de autos particulares, de forma tal que se mantenga solamente el de salida desde la Ciudad Vieja. La Intendencia de Montevideo también plantea cambiar el sentido de algunas calles, liberar de la circulación del transporte público otras y prohibir estacionar en algunos tramos del Centro.
El financiamiento internacional ya está parcialmente asegurado: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito de 500 millones de dólares y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) otorgó otros 300 millones de dólares.