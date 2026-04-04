La gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que dirige el socialista Gonzalo Civila, ha estado por estos días en el centro del debate interno del Frente Amplio, donde varios dirigentes y legisladores han planteado su disconformidad con cómo esta cartera hoy hace frente al problema de las personas que viven en la calle. Y esto generó un escenario que molestó al gobierno de Yamandú Orsi, cuyo secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se dirigió a sus correligionarios para reprochar las "operaciones políticas" que a su entender apuntan contra el titular del Mides.
Personas en situación de calle
Sánchez marcó la cancha: menos "operación política" y más defensa del gobierno
Alejandro Sánchez habló de operación política contra Civila y exhortó a sus compañeros a que “conspiren menos” y dejen de poner “palos en la rueda” .