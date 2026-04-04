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Política operación política |

Personas en situación de calle

Sánchez marcó la cancha: menos "operación política" y más defensa del gobierno

Alejandro Sánchez habló de operación política contra Civila y exhortó a sus compañeros a que “conspiren menos” y dejen de poner “palos en la rueda” .

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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La gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que dirige el socialista Gonzalo Civila, ha estado por estos días en el centro del debate interno del Frente Amplio, donde varios dirigentes y legisladores han planteado su disconformidad con cómo esta cartera hoy hace frente al problema de las personas que viven en la calle. Y esto generó un escenario que molestó al gobierno de Yamandú Orsi, cuyo secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se dirigió a sus correligionarios para reprochar las "operaciones políticas" que a su entender apuntan contra el titular del Mides.

"Operación política"

Para Sánchez, molesto con la situación, "críticas se pueden tener miles" con este ministerio y cualquier otro, ya que seguramente, si uno "recorre" una por una todas las secretarías de Estado, pueden surgir "distintas opiniones sobre el éxito o no éxito de los ministros".

"Lo que creo es que hay una operación política en contra de Gonzalo Civila", dijo el secretario de Presidencia en una entrevista con El País. "Porque se ha instalado cierto malhumor, incluso se ha involucrado al MPP con cierto malhumor con esto, y me parece que no está arriba de la mesa. Y me parece —siguió— que a los compañeros que están instalando operaciones políticas habría que decirles que defiendan más al gobierno y que conspiren menos".

En este sentido, el foco del gobierno, agregó el jerarca —que no dejó de reconocer que "obviamente siempre hay elementos para mejorar en la gestión" para que sea más "impactante"—, está centrado en encontrar los caminos para "fortalecer" el trabajo de todas las carteras, un esfuerzo que va en dirección contraria al de los dirigentes frenteamplistas que buscan colocar "un conjunto de noticias o suspicacias, a través del señor Fuentes, que señalan que el MPP está enojado con Civila".

Lo que hay detrás de eso, reiteró, son "operaciones políticas que no ayudan para nada al gobierno o a los ministros". Porque esa es una lógica en la que "por debajo de la mesa se le están poniendo palos en la rueda al gobierno", algo que es inaceptable "cuando viene de parte de compañeros" del Frente Amplio.

"Entonces la visión del gobierno es que tenemos un equipo que, es el Consejo de Ministros, con el que trabajamos muchísimo el año pasado para empezar a revertir un conjunto de políticas que a nuestro juicio eran negativas del gobierno anterior, y que ya tiene un presupuesto nacional. Por tanto, los ministros se van a ver en la cancha este año ejecutando su presupuesto", dijo.

Y advirtió: "En todo caso, el año que viene podrán ser evaluados todos, desde el secretario de la Presidencia hasta cualquier ministro".

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