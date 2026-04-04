Sánchez marcó la cancha: menos "operación política" y más defensa del gobierno

En este sentido, el foco del gobierno, agregó el jerarca —que no dejó de reconocer que "obviamente siempre hay elementos para mejorar en la gestión" para que sea más "impactante"—, está centrado en encontrar los caminos para "fortalecer" el trabajo de todas las carteras, un esfuerzo que va en dirección contraria al de los dirigentes frenteamplistas que buscan colocar "un conjunto de noticias o suspicacias, a través del señor Fuentes, que señalan que el MPP está enojado con Civila".

Lo que hay detrás de eso, reiteró, son "operaciones políticas que no ayudan para nada al gobierno o a los ministros". Porque esa es una lógica en la que "por debajo de la mesa se le están poniendo palos en la rueda al gobierno", algo que es inaceptable "cuando viene de parte de compañeros" del Frente Amplio.

"Entonces la visión del gobierno es que tenemos un equipo que, es el Consejo de Ministros, con el que trabajamos muchísimo el año pasado para empezar a revertir un conjunto de políticas que a nuestro juicio eran negativas del gobierno anterior, y que ya tiene un presupuesto nacional. Por tanto, los ministros se van a ver en la cancha este año ejecutando su presupuesto", dijo.

Y advirtió: "En todo caso, el año que viene podrán ser evaluados todos, desde el secretario de la Presidencia hasta cualquier ministro".