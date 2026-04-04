Más de 80.000 personas visitaron la Semana Criolla: el domingo la entrada será gratuita

La 99ª edición de la Semana Criolla de Montevideo continúa consolidándose como el evento cultural y tradicionalista más importante de la capital. Desde su inauguración el pasado 29 de marzo, más de 80.000 personas han recorrido el predio del Prado, disfrutando de una propuesta que integra música en vivo, gastronomía típica, ferias artesanales y competencias deportivas.