Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Semana Criolla | ruedo |

Convocatoria masiva

Más de 80.000 personas visitaron la Semana Criolla: el domingo la entrada será gratuita

El próximo domingo 5 de abril, el cierre de la Semana Criolla contará con acceso libre al predio y al ruedo para todo el público.

Semana Criolla

Semana Criolla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La 99ª edición de la Semana Criolla de Montevideo continúa consolidándose como el evento cultural y tradicionalista más importante de la capital. Desde su inauguración el pasado 29 de marzo, más de 80.000 personas han recorrido el predio del Prado, disfrutando de una propuesta que integra música en vivo, gastronomía típica, ferias artesanales y competencias deportivas.

Una experiencia para todo el país

El ambiente de convivencia y diversidad ha sido el gran protagonista de estas jornadas. Visitantes como Andrés, llegado desde Tacuarembó, destacan la "variedad de espectáculos", mientras que el público local resalta la organización de los stands temáticos.

"Se nota que está todo muy prolijo y bien organizado; visitamos los espacios de movilidad y salud y nos parecieron propuestas muy interesantes", comentó Marcos, asistente montevideano.

Cierre de lujo: Entrada libre y gratuita

Para quienes aún no han formado parte de esta edición histórica, la organización ha anunciado beneficios especiales para la jornada de clausura. El domingo 5 de abril, el acceso al predio y al ruedo será totalmente gratuito durante todo el día (a excepción de los sectores Palco y Palquito).

Temas

Te puede interesar