Peñarol con cambios ante Progreso: Britos al arco y Abel vuelve a la convocatoria

Aguirre perfila variantes

Y visto este panorama, Diego Aguirre perfila dos variantes en el equipo respecto a los 11 que ingresaron el domingo frente a La Escuelita en el Campeón del Siglo. Una será la de Sebastián Britos por Washington Aguerre en el arco teniendo en cuenta que el minuano deberá jugar los primeros dos encuentros de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores debido a la sanción que tiene que cumplir el golero artiguense.

El otro cambio será en la última zona en la que el aurinegro no contará con Mauricio Lemos, expulsado el domingo frente a Racing. En su lugar ingresará Jesús Trindade, en principio como lateral izquierdo, ya que Maximiliano Olivera pasará a la zaga central junto a Lucas Ferreira.

El argentino Franco Escobar continuará en el lateral derecho y en el resto de la oncena no habría más variantes teniendo en cuenta que el objetivo de Diego Aguirre —si cuenta con jugadores sanos— es poder comenzar a asentar un equipo titular, algo que no ha logrado hasta el momento debido a una gran cantidad de lesiones y también algunas expulsiones.

El regreso de Abel

La Joya Abel Herández hará su regreso oficial ya que aún no lo ha podido hacer debido a un esguince de rodilla que sufrió el sábado 17 de enero en el amistoso frente a River Plate de Argentina en el Campus Municipal de Maldonado.

Ya recuperado y tratamiento en Barcelona mediante, el delantero de 35 años sumará algunos minutos este sábado viniendo desde el banco de suplentes con el objetivo de llegar con rodaje al encuentro que el mirasol tendrá el jueves 9 desde la hora 23:00 de Uruguay frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en la primera fecha del Grupo E de la Libertadores.

Y si de regresos se trata, Eduardo Darias, Diego Laxalt y Leandro Umpiérrez son los otros futbolistas que seguramente integren el plantel frente a Progreso para que puedan tener algún minuto pensando en el jueves.

Tanto Darias como Laxalt son jugadores importantes en el esquema de la Fiera y por eso pretende que lleguen de la mejor manera al igual que el atacante maragato, que se transformó en una buena opción de recambio con un gran inicio de temporada.

Progreso necesita sumar

En Progreso el objetivo es poder sumar ante Peñarol más allá de que el equipo no llega en las mejores condiciones. Los de Leonel Rocco están en el puesto 14 de la tabla con siete puntos y solo consiguieron un triunfo en esta temporada.

Como novedades, el técnico tendrá el regreso al equipo de jugadores importantes como Federico Andueza en la zaga central de un gaucho del Pantanoso que está complicado en la tabla del descenso en la que solo está por arriba de Wanderers.