Intendencia entregó ovejas a productores de Montevideo para impulsar la producción animal

Un hito para Montevideo rural

El director de la División de Desarrollo Rural de la Intendencia, Líber López, destacó la importancia de esta primera entrega y la calificó como un hito para el desarrollo del sector. Señaló que la iniciativa comenzó a gestarse el año pasado, con el propósito de estimular la producción animal y visibilizar una actividad que forma parte de la identidad productiva del territorio rural montevideano.

“Montevideo fue fuerte en la producción animal y lo sigue siendo. Pocos saben que el 20% de lo que se produce en Montevideo es producción animal. Se lo conoce más por la horticultura y la fruticultura, pero no se conoce el Montevideo Rural productivo de animales”, expresó.

López explicó que el Fondo Rotatorio Ovino procura brindar herramientas tanto a quienes ya producen ovinos como a quienes desean comenzar a hacerlo. En ese sentido, valoró la participación del Movimiento de Juventud Agraria y el acompañamiento de los equipos técnicos, que permitirán fortalecer los conocimientos y las capacidades de los productores.

Convenio con la Facultad de Veterinaria

Asimismo, anunció que el próximo 5 de noviembre se firmará un convenio con la Facultad de Veterinaria para incorporar asesoramiento integral en aspectos vinculados con la sanidad animal, el manejo de los rebaños y el desarrollo de la producción ovina.

“Lo que queremos hacer con el Plan Ovino es darles herramientas a los que ya están produciendo ovinos”, sostuvo el director, quien destacó la buena respuesta de los productores y jóvenes rurales que participan de esta primera etapa.

Con este fondo, la Intendencia apuesta a fortalecer la producción familiar, promover el relevo generacional y ampliar las oportunidades de desarrollo en el área rural de Montevideo. Un modelo de cooperación que permite que los recursos iniciales se multipliquen y lleguen progresivamente a más productores del departamento