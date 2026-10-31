Camioneta donada por Orsi a la ANEP "ya está pronta para empezar a funcionar" con escolares

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dio un paso concreto hacia la mejora de la accesibilidad y el transporte escolar en el ámbito rural y en zonas de mayor vulnerabilidad. El presidente del organismo, Pablo Caggiani, anunció que la camioneta donada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, completó con éxito todo su proceso de acondicionamiento técnico y administrativo para sumarse formalmente a la flota destinada al traslado de estudiantes.
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El vehículo, que había sido entregado de forma simbólica por el mandatario nacional para ser volcado a fines comunitarios y educativos, debió pasar por una serie de adaptaciones reglamentarias y de seguridad para garantizar un traslado adecuado de los niños. Este proceso incluyó desde la revisión mecánica exhaustiva hasta la adecuación de los sistemas de sujeción e inspecciones de tránsito correspondientes a las exigencias para el transporte escolar.
La camioneta está operativa
En declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10), el titular de la ANEP confirmó que las gestiones burocráticas y operativas han concluido de forma satisfactoria. "Se hicieron todos los trámites y ya está pronta para empezar a funcionar; cuando tengamos novedades respecto al tema, vamos a informar", señaló Caggiani, dando a entender que la unidad quedará operativa a la brevedad una vez que se defina el circuito o la zona prioritaria donde brindará servicio.
Si bien aún no se ha especificado el departamento o el itinerario exacto que cubrirá la camioneta, las autoridades de la educación pública remarcaron que el objetivo principal es reforzar las opciones de transporte en localidades o escuelas donde las distancias o la falta de líneas comerciales dificultan la asistencia regular de los alumnos a las aulas.
Este gesto de donación por parte del Poder Ejecutivo y su posterior habilitación por parte de la ANEP buscan optimizar los recursos del Estado y dar respuesta directa a las necesidades cotidianas de las comunidades educativas, promoviendo la continuidad pedagógica mediante un acceso seguro a los centros escolares.