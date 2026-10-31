Camioneta donada por Orsi a la ANEP "ya está pronta para empezar a funcionar" con escolares

Si bien aún no se ha especificado el departamento o el itinerario exacto que cubrirá la camioneta, las autoridades de la educación pública remarcaron que el objetivo principal es reforzar las opciones de transporte en localidades o escuelas donde las distancias o la falta de líneas comerciales dificultan la asistencia regular de los alumnos a las aulas.

Este gesto de donación por parte del Poder Ejecutivo y su posterior habilitación por parte de la ANEP buscan optimizar los recursos del Estado y dar respuesta directa a las necesidades cotidianas de las comunidades educativas, promoviendo la continuidad pedagógica mediante un acceso seguro a los centros escolares.