Varones convocan a manifestación: "Romper el silencio, revisemos nuestra violencia machista"

"La violencia de género no es un problema de mujeres que los varones observamos desde afuera, es nuestro problema y el silencio sigue siendo la posición más cómoda", cuestionaron citando al autor.

La anterior movilización fue convocada bajo el lema "Nos hacemos cargo" en octubre de 2025 y contó con el apoyo de la Secretaría de Género del PIT-CNT, el área de género de Fucvam y la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual.

La Intendencia de Montevideo

En paralelo este lunes 19 se llevó adelante el conversatorio "Cuando cuidás se nota: Masculinidades corresponsables para la igualdad de género" en el Espacio Colabora organizado por la Intendencia de Montevideo.

"Históricamente, el trabajo del hogar y los cuidados han sido responsabilidades asignadas a las mujeres, limitando sus oportunidades. Frente a esta realidad surge «Proyecto Cuidar en igualdad. Masculinidades corresponsables para la igualdad de género», un proyecto dirigido de manera amplia e inclusiva a los varones de Montevideo que busca invitarlos a sumarse activamente, rompiendo estereotipos para construir masculinidades más corresponsables y afectivas", indicó la convocatoria.

"A través de talleres, espacios de diálogo en los barrios y mejoras en los servicios públicos, la iniciativa trabaja en tres niveles —con las personas, la comunidad y las instituciones— para promover la corresponsabilidad de género en los cuidados", detallaron.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Metropolis – International Fund for Metropolises: Local Care Systems y se integra como una de las acciones preparatorias en la elaboración del Plan Departamental de Cuidados de Montevideo.

Programa completo

Apertura

Viviana Repetto, Secretaria General de la Intendencia de Montevideo

Karem Farías, Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.

Exposición inicial. Ponerse al lado: del mandato masculino de proteger, al deseo de cuidar.

Psic. Ruben Campero. Co-fundador y docente del Instituto SEXUR

Mesa: Presentación del Proyecto Cuando cuidás se nota. Masculinidades corresponsables para la igualdad de género

Políticas de igualdad de género de la Intendencia de Montevideo. Líneas de trabajo sobre masculinidades y corresponsabilidad

Fiorella Buzeta, Directora División Asesoría para la Igualdad de Género IM

Estrategia general del proyecto y alcance de las intervenciones

Maria Cantone, Coordinadora del Proyecto - Alvaro Paciello, Asesor Dpto. de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo

Mesa: Experiencia de talleres y aprendizajes.

Modera: Belqui Ramos, Unidad de Género de la Div. Salud (Dpto. Desarrollo Social IM)

Talleres con personal de Salud y equipos de Centros Juveniles

Dr. Daniel “Turco” Márquez y Mag. Néstor Rodríguez

Masculinidades y cuidados: aprendizajes y desafíos desde la experiencia de los talleres

Massiel Rodríguez. Docente y Coordinadora del Instituto SEXUR

Talleres con jóvenes y adolescentes de Centros Juveniles

Mg. Margarita Thove, Coordinadora Ejecutiva Secretaría de Infancia, Adolescencias y Juventud

Diálogo abierto con promotores de salud adolescente

Coordina: Lic. Tania Aguerrebere - Coordinadora de Policlínica Casavalle

Presentación de la Línea de Escucha para Hombres de la Intendencia de Montevideo

Psic. Juliana Artola. Coordinadora del programa (Convenio Intendencia de Montevideo - Facultad de Psicología-UdelaR

Mesa: Experiencias locales para la corresponsabilidad en los cuidados para la igualdad de género

Lic. Mariela Couto, Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, División de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo

Prof. Thaiana Ivia Pereira, Secretaría Municipal de Políticas para las Mujeres, Prefectura de Niterói (Brasil)

Mesa: Experiencias de comunicación para la corresponsabilidad en los cuidados.

Modera: Mg. Lic. Paula Chiappara

Cuando cuidás se nota: campaña de bien público de la Intendencia de Montevideo en el marco del Proyecto Cuidar en igualdad. Masculinidades corresponsables para la igualdad de género.

Mg. Lic. Natalia Acerenza, Directora División de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo

Ciudades MenCare: Masculinidades centradas en los cuidados

José Campi Portaluppi, Director of Communications and Advocacy, Equimundo

Mirar de nuevo: hacia una publicidad más (co)rresponsable

Lic. Florencia Braglia, Comisión de Género, Círculo Uruguayo de la Publicidad

El género y el cuerpo en la formación universitaria en comunicación ¿Cómo interpelar socialmente prácticas históricas encarnadas, situadas y relacionales como los cuidados?

Mg. Lic. Victoria Devincenzi, FIC Udelar

Preguntas e intercambio

Cierre

Justo Onandi, Intendente Interino de Montevideo

Fiorella Buzeta, Directora de la División Asesoría para la Igualdad de Género de la IM

Valentina Perrota, Directora de la Secretaría Nacional de Cuidados del MIDES