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Sociedad crónicas de los años duros | Nibia López | tiempo

Séptima edición

"La gente se va animando a contar": Crysol convoca a escribir crónicas del terrorismo de Estado

Nibia López, ex presa política e integrante de Crysol, habló con Caras y Caretas TV sobre la nueva convocatoria a "Crónicas de los años duros".

Integrante de Crysol, Nibia López.

Integrante de Crysol, Nibia López.

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Por Redacción Caras y Caretas

La organización de ex presos políticos Crysol lanzó la séptima edición de la convocatoria “Crónicas de los años duros, 1968-1985”, una iniciativa que busca reunir testimonios y recuerdos sobre las vivencias atravesadas en Uruguay durante el período previo al golpe de Estado y la última dictadura cívico-militar.

La propuesta apunta a rescatar historias cotidianas y no oficiales vinculadas al terrorismo de Estado entre 1968 y 1985, con el objetivo de contribuir a la construcción de la memoria colectiva y a la verdad histórica. Los relatos pueden ser enviados por personas que hayan vivido directamente esos años, pero también por quienes escucharon historias de familiares, vecinos o conocidos.

Durante una entrevista en el programa "Eramos tan progres", de Caras y Caretas TV, Nibia López, ex presa política e integrante de Crysol, explicó que la convocatoria no exige formación literaria ni requisitos técnicos especiales. “Tiene que ser testimonios de cosas reales que pasaron, no tiene tipo de requisito literario ni nada por el estilo”, señaló.

Según detalló, los textos deben tener un máximo de cinco carillas y enviarse en formato Word al correo de la organización ([email protected]). Luego, el colectivo recibe los materiales, realiza correcciones ortográficas y de redacción básicas y posteriormente los envía a diseño e imprenta para su publicación anual.

“Todos los años es lo mismo. Luego hacemos una presentación del libro y entregamos a los escribas un ejemplar de regalo”, indicó López. Además, sostuvo que las publicaciones se venden a precios accesibles para facilitar su circulación. “Nosotros queremos que esas crónicas le lleguen a toda la gente, aunque tenga bajo poder adquisitivo”, afirmó.

La integrante de Crysol destacó que algunas de las ediciones anteriores ya se encuentran agotadas y recordó que los materiales publicados pueden consultarse en el sitio Sitios de Memoria Uruguay.

El tiempo y la importancia de contar

López aseguró que con el paso de los años más personas se animaron a compartir sus experiencias. “Fue increciendo de un año a otro, a medida que va pasando el tiempo la gente se empieza a animar a contar”, expresó.

En ese sentido, vinculó ese proceso con las secuelas que deja el terrorismo de Estado y el tiempo necesario para poder narrar determinadas vivencias. “Científicamente se dice que tiene que pasar un promedio de 15 años para que puedas hablar de cosas que te pasaron. A mí me pasó”, relató.

La ex presa política recordó que recién en el año 2000 logró escribir sobre lo vivido durante la dictadura. “Recién a los 15 años pude contar escribiendo y en tercera persona”, sostuvo, y agregó que posteriormente comprendió “la importancia del contar y lo reparador que es”.

Para López, el eje no está en revivir los detalles de la tortura, sino en reconstruir las historias desde la dignidad. “No contar detalles de una tortura sino contar la historia dignamente”, expresó.

También remarcó el valor político y social de mantener viva la memoria sobre ese período. “Estamos convencidos de que la memoria es una herramienta”, concluyó.

Embed - #51 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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