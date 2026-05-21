"La gente se va animando a contar": Crysol convoca a escribir crónicas del terrorismo de Estado

Según detalló, los textos deben tener un máximo de cinco carillas y enviarse en formato Word al correo de la organización ([email protected]). Luego, el colectivo recibe los materiales, realiza correcciones ortográficas y de redacción básicas y posteriormente los envía a diseño e imprenta para su publicación anual.

“Todos los años es lo mismo. Luego hacemos una presentación del libro y entregamos a los escribas un ejemplar de regalo”, indicó López. Además, sostuvo que las publicaciones se venden a precios accesibles para facilitar su circulación. “Nosotros queremos que esas crónicas le lleguen a toda la gente, aunque tenga bajo poder adquisitivo”, afirmó.

La integrante de Crysol destacó que algunas de las ediciones anteriores ya se encuentran agotadas y recordó que los materiales publicados pueden consultarse en el sitio Sitios de Memoria Uruguay.

El tiempo y la importancia de contar

López aseguró que con el paso de los años más personas se animaron a compartir sus experiencias. “Fue increciendo de un año a otro, a medida que va pasando el tiempo la gente se empieza a animar a contar”, expresó.

En ese sentido, vinculó ese proceso con las secuelas que deja el terrorismo de Estado y el tiempo necesario para poder narrar determinadas vivencias. “Científicamente se dice que tiene que pasar un promedio de 15 años para que puedas hablar de cosas que te pasaron. A mí me pasó”, relató.

La ex presa política recordó que recién en el año 2000 logró escribir sobre lo vivido durante la dictadura. “Recién a los 15 años pude contar escribiendo y en tercera persona”, sostuvo, y agregó que posteriormente comprendió “la importancia del contar y lo reparador que es”.

Para López, el eje no está en revivir los detalles de la tortura, sino en reconstruir las historias desde la dignidad. “No contar detalles de una tortura sino contar la historia dignamente”, expresó.

También remarcó el valor político y social de mantener viva la memoria sobre ese período. “Estamos convencidos de que la memoria es una herramienta”, concluyó.