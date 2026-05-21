Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad empleo | proyecto |

Parlamento

Proyecto de empleo para sectores excluidos está "abierto a cambios", dijo Castillo

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, defendió proyecto de ley para la promoción del empleo y habló del alcance de la normativa.

Juan Castillo, ministro de Trabajo.

Juan Castillo, ministro de Trabajo.

 Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Tras comparecer ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social en el anexo del Palacio Legislativo, Castillo señaló que el proyecto recibió “una adhesión en líneas generales” por parte de los legisladores, aunque no descartó que puedan introducirse nuevas modificaciones durante el tratamiento parlamentario.

“Lo dejamos abierto para que si es para mejorar el alcance de la ley, para que efectivamente esto pueda generar más y mejor empleo a lugares y a poblaciones donde esto no está ocurriendo, bienvenido sea”, afirmó el ministro al ser consultado sobre los cambios que ya recibió la iniciativa en el Senado.

Según explicó, durante la comparecencia surgieron consultas puntuales y diferencias de interpretación sobre algunos artículos, aunque sostuvo que el intercambio permitió evacuar las dudas planteadas por los legisladores.

Sobre los objetivos del proyecto

Castillo remarcó que el proyecto apunta a fortalecer las políticas activas de empleo mediante incentivos y subsidios dirigidos a empresas que contraten personas pertenecientes a sectores con mayores dificultades de inserción laboral.

En ese sentido, indicó que la iniciativa busca fomentar la contratación de “madres solteras, hogares monoparentales, jóvenes que no han cruzado sus estudios, personas que han salido recién de la cárcel o que están purgando penas o personas trans”, colectivos que, según señaló, enfrentan mayores obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.

El ministro también descartó que la propuesta pueda solucionar problemáticas específicas como la situación laboral en la frontera. “No es una ley que vaya a resolver los problemas de frontera, existen desde tiempos inmemoriales”, expresó.

Asimismo, enfatizó que el impacto de la norma dependerá de la capacidad de difusión y acceso a la herramienta, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas del interior del país.

“Si la ley fuera perfecta o la mejor de las leyes, y está en la clandestinidad, para algunos es como si no existiera”, afirmó Castillo, quien además señaló que muchos pequeños productores encuentran dificultades burocráticas o desconocen los mecanismos disponibles para acceder a este tipo de beneficios.

Temas

Te puede interesar