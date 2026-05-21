Proyecto de empleo para sectores excluidos está "abierto a cambios", dijo Castillo

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, defendió este martes el proyecto de ley para la promoción del empleo de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, aunque aclaró que la iniciativa no solucionará los problemas estructurales de desempleo e inequidad en el país. “Hay que ser muy preciso en eso. La ley no va a resolver todos los problemas ni de inequidades ni de desempleo que existe en el país”, sostuvo.
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Tras comparecer ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social en el anexo del Palacio Legislativo, Castillo señaló que el proyecto recibió “una adhesión en líneas generales” por parte de los legisladores, aunque no descartó que puedan introducirse nuevas modificaciones durante el tratamiento parlamentario.
“Lo dejamos abierto para que si es para mejorar el alcance de la ley, para que efectivamente esto pueda generar más y mejor empleo a lugares y a poblaciones donde esto no está ocurriendo, bienvenido sea”, afirmó el ministro al ser consultado sobre los cambios que ya recibió la iniciativa en el Senado.
Según explicó, durante la comparecencia surgieron consultas puntuales y diferencias de interpretación sobre algunos artículos, aunque sostuvo que el intercambio permitió evacuar las dudas planteadas por los legisladores.
Sobre los objetivos del proyecto
Castillo remarcó que el proyecto apunta a fortalecer las políticas activas de empleo mediante incentivos y subsidios dirigidos a empresas que contraten personas pertenecientes a sectores con mayores dificultades de inserción laboral.
En ese sentido, indicó que la iniciativa busca fomentar la contratación de “madres solteras, hogares monoparentales, jóvenes que no han cruzado sus estudios, personas que han salido recién de la cárcel o que están purgando penas o personas trans”, colectivos que, según señaló, enfrentan mayores obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.
El ministro también descartó que la propuesta pueda solucionar problemáticas específicas como la situación laboral en la frontera. “No es una ley que vaya a resolver los problemas de frontera, existen desde tiempos inmemoriales”, expresó.
Asimismo, enfatizó que el impacto de la norma dependerá de la capacidad de difusión y acceso a la herramienta, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas del interior del país.
“Si la ley fuera perfecta o la mejor de las leyes, y está en la clandestinidad, para algunos es como si no existiera”, afirmó Castillo, quien además señaló que muchos pequeños productores encuentran dificultades burocráticas o desconocen los mecanismos disponibles para acceder a este tipo de beneficios.