Advierten sobre heladas, bajas temperaturas y rachas de viento

Viernes 22 de mayo: En el Área Metropolitana la temperatura caerá a una mínima de 3°C (con máximas que apenas llegarán a los 13°C por la tarde). La mañana se presentará algo nubosa con presencia confirmada de heladas agrometeorológicas y bancos de niebla densos en zonas periféricas y rutas.

Sábado 23 de mayo: Se reitera el patrón invernal extremo. La mínima oficial se mantendrá en 3°C en el sur y zona centro, mientras que la máxima no superará los 14°C bajo cielos nubosos y vientos del sector Este de hasta 30 km/h. En el Interior profundo (Este y Noreste), los termómetros rozarán los 0°C.

MetSul: Advertencia por un pulso de frío histórico para el mes de mayo

El centro meteorológico MetSul catalogó el fenómeno actual como "una semana de julio en mayo". El ingreso del núcleo de aire polar provocará varias madrugadas consecutivas con temperaturas de un solo dígito de forma sostenida en las capitales, pero el mayor impacto se espera en el interior rural uruguayo. De acuerdo con el monitoreo de MetSul, las heladas serán generalizadas y severas debido a noches despejadas y baja humedad atmosférica posterior, con proyecciones de mínimas puntuales de hasta -4°C en los puntos más vulnerables del país.