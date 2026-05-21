Advierten sobre heladas, bajas temperaturas y rachas de viento

El país ingresa formalmente en el periodo más frío en lo que va del año. Tras el pasaje de un frente inestable con chaparrones, se ha consolidado el ingreso de una potente masa de aire polar. El observatorio meteorológico brasileño MetSul, el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y las proyecciones de viento de Windguru coinciden en un diagnóstico severo: jornadas de bajísima amplitud térmica, viento persistente en la costa y madrugadas gélidas con riesgo de marcas negativas en el interior.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
INUMET: Pronóstico oficial confirma heladas y mínimas de 3°C en el Sur
Los datos oficiales de la plataforma del INUMET señalan el cese gradual de los chaparrones costeros de este jueves y la instalación de una estabilidad seca, pero extremadamente fría para el fin de semana.
-
Viernes 22 de mayo: En el Área Metropolitana la temperatura caerá a una mínima de 3°C (con máximas que apenas llegarán a los 13°C por la tarde). La mañana se presentará algo nubosa con presencia confirmada de heladas agrometeorológicas y bancos de niebla densos en zonas periféricas y rutas.
Sábado 23 de mayo: Se reitera el patrón invernal extremo. La mínima oficial se mantendrá en 3°C en el sur y zona centro, mientras que la máxima no superará los 14°C bajo cielos nubosos y vientos del sector Este de hasta 30 km/h. En el Interior profundo (Este y Noreste), los termómetros rozarán los 0°C.
MetSul: Advertencia por un pulso de frío histórico para el mes de mayo
El centro meteorológico MetSul catalogó el fenómeno actual como "una semana de julio en mayo". El ingreso del núcleo de aire polar provocará varias madrugadas consecutivas con temperaturas de un solo dígito de forma sostenida en las capitales, pero el mayor impacto se espera en el interior rural uruguayo. De acuerdo con el monitoreo de MetSul, las heladas serán generalizadas y severas debido a noches despejadas y baja humedad atmosférica posterior, con proyecciones de mínimas puntuales de hasta -4°C en los puntos más vulnerables del país.
Windguru: Fuertes ráfagas y baja sensación térmica en la franja costera
Para la zona costera de Montevideo, Maldonado y de forma muy acentuada en Rocha, el modelo numérico global (GFS) procesado por Windguru detalla condiciones complejas para las próximas 48 horas:
Reporte de Vientos: Se prevén vientos sostenidos del cuadrante Suroeste (SW) rotando al Este (E). Las rachas en la costa alcanzarán picos de entre 25 y 30 nudos (entre 45 y 55 km/h).
Este flujo de viento directo desde el océano Atlántico provocará que, aunque los termómetros marquen 7°C u 8°C en las primeras horas, la sensación térmica real se ubique muy cerca de los 0°C en toda la franja marítima.