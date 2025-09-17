"La gotita" se va de Uruguay y 40 trabajadores se verán afectados

Diferentes empresas se han retirado en los últimos tiempos de Uruguay lo que genera preocupación en los trabajadores. En las últimas se registró un nuevo episodiio que encendió nuevamente las alarmas.
La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) informó en un comunicado este martes que la empresa Fenedur, encargada de fabricar La gotita en Uruguay, cerrará su planta el próximo 31 de octubre.
"Las y los trabajadores organizados en la Confederación de Sindicatos Industriales expresamos nuestra preocupación ante el reciente anuncio de la empresa Fenedur de retirarse del país y migrar su producción a la República Argentina a partir del 31 de octubre del presente año", señala en el escrito.
Fenedur se dedica a la fabricación de adhesivos, entre ellos La gotita. La planta es en Canelones y en ella trabajan unas cuarenta personas.
La CSI denunció la "grave situación" que atraviesa la industria nacional, "con el consecuente cierre de plantas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo".
"La CSI subraya que este caso, que impacta hoy en las y los compañeros de la industria química, lamentablemente no es ajeno al diagnóstico denunciado fuertemente por la CSI a nivel general en varias oportunidades", agregó. Dijo que está "en estado de alerta" y reclamando "medidas inmediatas, urgentes y concretas de los actores involucrados para revertir una realidad extremadamente grave".
"Vaya nuestro abrazo a las y los compañeros que desarrollan tareas en la planta ubicada en el departamento de Canelones. Desde la CSI acompañamos las medidas que lleven adelante las y los trabajadores"
Fenedur exporta a 18 mercados
Fenedur se dedica al desarrollo y comercialización de pegamentos, selladores y adhesivos con exportaciones a 18 mercados, como Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Israel, Italia, Paraguay, Polonia, Rusia, España entre ellos.
En Argentina, las marcas "La gotita", Poxipol y Poxilina han sido históricamente fabricadas por Akapol SA, y a partir del año 2000 Fenedur adquirió el dominio para poder producirlas.