"La gotita" se va de Uruguay y 40 trabajadores se verán afectados

Fenedur se dedica a la fabricación de adhesivos, entre ellos La gotita. La planta es en Canelones y en ella trabajan unas cuarenta personas.

La CSI denunció la "grave situación" que atraviesa la industria nacional, "con el consecuente cierre de plantas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo".

"La CSI subraya que este caso, que impacta hoy en las y los compañeros de la industria química, lamentablemente no es ajeno al diagnóstico denunciado fuertemente por la CSI a nivel general en varias oportunidades", agregó. Dijo que está "en estado de alerta" y reclamando "medidas inmediatas, urgentes y concretas de los actores involucrados para revertir una realidad extremadamente grave".

"Vaya nuestro abrazo a las y los compañeros que desarrollan tareas en la planta ubicada en el departamento de Canelones. Desde la CSI acompañamos las medidas que lleven adelante las y los trabajadores"

Fenedur exporta a 18 mercados

Fenedur se dedica al desarrollo y comercialización de pegamentos, selladores y adhesivos con exportaciones a 18 mercados, como Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Israel, Italia, Paraguay, Polonia, Rusia, España entre ellos.

En Argentina, las marcas "La gotita", Poxipol y Poxilina han sido históricamente fabricadas por Akapol SA, y a partir del año 2000 Fenedur adquirió el dominio para poder producirlas.